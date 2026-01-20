"غازبروم" الروسية: منشآت تخزين الغاز في أوروبا نصفها فارغ

قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت "غازبروم" أكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وبسبب العقوبات الاقتصادية، خسرت "غازبروم" عملاءها لصالح مورّدي الغاز الطبيعي المسال مثل: الولايات المتحدة، وقطر، والنرويج.

ذكرت شركة الطاقة الروسية "غازبروم"، أنّ منشآت تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في أوروبا أصبحت فارغة إلى حدّ النصف، وأنّ أسعار الغاز الطبيعي في القارة تشهد ارتفاعا سريعا.

جاء ذلك في بيان عن الشركة الروسية، الثلاثاء، والتي أشارت إلى أنّ أوروبا تستهلك الغاز الطبيعي المخزن لديها بوتيرة سريعة.

وأشار البيان إلى سحب 33.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من المخازن، موضّحا أنّ هذا الحجم يعادل "أكثر من ثلثي الغاز الذي تم ضخه في منشآت التخزين خلال فترة الاستعداد لموسم التدفئة".

وأضاف البيان أنّ نسب الامتلاء في المخازن انخفضت إلى 35.4% في هولندا، و42.2% في ألمانيا، و41.7% في فرنسا.

وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت "غازبروم" أكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، إذ رفعت حصتها في السوق الأوروبية إلى نحو 40% حتى عام 2022؛ بفضل استثمارات في خطوط الأنابيب استمرت قرابة 50 عامًا.

وبسبب العقوبات الاقتصادية، خسرت "غازبروم" عملاءها لصالح موردي الغاز الطبيعي المسال مثل: الولايات المتحدة، وقطر، والنرويج، إذ صدّرت إلى أوروبا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2024، مقارنة بـ201.7 مليار متر مكعب في عام 2021.