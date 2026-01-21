الذهب يتجاوز 4800 دولار للمرة الأولى

تسببت تهديدات البيت الأبيض، بشأن غرينلاند، في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية، بداية من العملة، ومرورا بأسهم وول ستريت، وانتهاء بسندات الخزانة.

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا 4800 دولار اليوم الأربعاء، وسط إقبال المستثمرين على "الملاذ الآمن"، في أعقاب عمليات بيع واسعة النطاق للأصول الأميركية، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي حول غرينلاند.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 4885.11 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4887.82 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم شباط/ فبراير، 2.6 بالمئة إلى 4888.20 دولار للأوقية.

وبيّن كبير محللي السوق في "كابيتال دوت كوم"، كايل رودا، أنّ "فقدان الثقة في الولايات المتحدة ناجم عن تحركات ترامب في مطلع الأسبوع لفرض تعرفات جمركية على الدول الأوروبية، وزيادة الضغط في محاولته الاستيلاء على غرينلاند. (يعكس تحرك الذهب) المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية العالمية".

واستمرّ ترامب في تهديداته بشأن غرينلاند، الثلاثاء، قائلا إنّه "لن يتراجع" عن هدفه المتمثل في السيطرة عليها، رافضا استبعاد الخيار العسكري.

وأضاف "أعتقد أنّنا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جدا، ويسعدنا جدا، لكنّنا نحتاجها، (أي غرينلاند)، لأغراض أمنية"، مشيرا إلى أنّ الحلف لن يكون قويا جدا بدون الولايات المتحدة.

وردا على تهديدات ترامب، صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنّ أوروبا لن تستسلم أمام المتنمرين، أو ترضخ للترهيب، في انتقاد لاذع لتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة، إذا لم توافق أوروبا على سيطرته على غرينلاند.

وشهد مؤشر الدولار تراجعا ليقترب من أدنى مستوياته في شهر، بعدما تسببت تهديدات البيت الأبيض، بشأن غرينلاند، في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية، بداية من العملة، ومرورا بأسهم وول ستريت، وانتهاء بسندات الخزانة.

ومن شأن هذا التراجع أن يجعل المعادن المقوَّمة بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي سياق أسعار المعادن، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 95.03 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 95.87 دولار، أمس الثلاثاء.

كما هبط البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2473.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 2511.80 دولار في وقت سابق من اليوم، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1881.57 دولار.