ما هو مضيق هرمز وما هي أهميته بالنسبة للنفط؟

يُعدّ المضيق معبرًا حيويًّا لصادرات النفط، إذ يمرّ منه نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط. سبق أن هدّدت إيران بإغلاقه، كما أنّه كان مسرحًا لاختطاف عدد من ناقلات النفط.

أدت أسوأ احتجاجات تشهدها إيران منذ سنوات إلى توجيه الولايات المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة إلى طهران من قتل المتظاهرين، أو استئناف برنامجها النووي، ويحذّر محلّلون من أنّ المزيد من التصعيد قد يدفع طهران إلى استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، أو حتى محاولة إغلاق الممر المائي الحيوي لصادرات النفط.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي ما يلي تفاصيل عن المضيق:

ما هو مضيق هرمز؟

يقع المضيق بين عُمان وإيران، ويربط بين الخليج شمالا، وخليج عُمان، وبحر العرب جنوبا.

ويبلغ اتساعه 33 كيلومترا عند أضيق نقطة، ولا يتجاوز عرض ممرَّي الدخول والخروج فيه 3 كيلومترات في كلا الاتجاهين.

ما أهميته؟

يمر مِن المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، وأظهرت بيانات من شركة "فورتيكسا" أنّ أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام، والمكثفات، والوقود كانت تمر يوميا عبر المضيق في المتوسط العام الماضي.

وتصدّر السعودية، وإيران، والإمارات، والكويت، والعراق، الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، معظم نفطها الخام عبر المضيق، لا سيما إلى آسيا.

وتنقل قطر، إحدى أكبر الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل غازها الطبيعي المسال تقريبا عبر المضيق.

وتسعى الإمارات، والسعودية إلى إيجاد طرق بديلة لتجاوز المضيق. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في حزيران/ يونيو من العام الماضي، أنّ نحو 2.6 مليون برميل يوميا من طاقة خطوط الأنابيب الإماراتية، والسعودية غير المستغَلة قد تكون بديلا لمضيق هرمز.

ويتولى الأسطول الأميركي الخامس، المتمركز في البحرين، مهمة حماية الملاحة التجارية في المنطقة.

تاريخ التوتر

في عام 1973، فرض المنتجون العرب بقيادة السعودية حظرا نفطيا على الدول الغربية، الداعمة لإسرائيل في حربها مع مصر.

وفي حين كانت الدول الغربية في السابق تمثل المستورد الأكبر لخام الشرق الأوسط، باتت آسيا اليوم المشتري الرئيسي لنفط "أوبك"، بعد أن صارت الولايات المتحدة منتجا ومصدّرا بارزا للنفط.

وفي أثناء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، سعى كل جانب إلى تعطيل صادرات الجانب الآخر، في ما أطلق عليه "حرب الناقلات".

وفي كانون الثاني/ يناير 2012، هدّدت إيران بإغلاق المضيق؛ ردا على العقوبات الأميركية والأوروبية. وفي أيار/ مايو 2019، تعرضت أربع سفن، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، لهجوم قبالة ساحل الإمارات خارج مضيق هرمز.

واحتجزت إيران ثلاث سفن، اثنتان في 2023، وواحدة في 2024، قرب مضيق هرمز أو في داخله. وجاءت بعض عمليات الاحتجاز عقب احتجاز الولايات المتحدة ناقلات نفط مرتبطة بإيران.

وفي العام الماضي، نظرت إيران في إمكانية إغلاق المضيق بعد هجمات أميركية على منشآتها النووية.