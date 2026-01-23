وزير المال السعودي يقلل من تأثير فنزويلا في سوق النفط

علّل ذلك بأنّ تأثير إنتاج النفط الفنزويلي في السوق محتاج إلى وقت طويل، واستثمارات باهظة.

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان أنّ زيادة إنتاج النفط في فنزويلا، وفق رغبة الولايات المتحدة بعد أن أطاحت في مطلع كانون الثاني/يناير بالرئيس نيكولاس مادورو، لن يكون لها "تأثير كبير" في سوق النفط، مضيفًا أنّ الزيادة في إنتاج النفط الفنزويلي تحتاج إلى وقت طويل، واستثمارات باهظة.

وقال الجدعان خلال مائدة مستديرة، في ختام منتدى دافوس الاقتصادي في جبال الألب السويسرية، "أعتقد أنّنا لن نشهد تأثيرا كبيرا على سوق النفط".

وأضاف "أيّ زيادة (في الإنتاج) ستستغرق وقتا، وتتطلب استثمارات كبيرة".

ورغم أطماع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في نفط فنزويلا، لا تزال كبرى الشركات النفطية حذرة إزاء الاستثمار بكثافة في بنيتها التحتية.

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطات من الخام في العالم، وتصل إلى 303,221 مليون برميل، وفق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، متقدمة بذلك على السعودية (267,200 مليون)، وإيران.

غير أنّ سنوات من سوء الإدارة، والفساد أدت إلى هبوط الإنتاج من ذروته، التي تجاوزت 3 ملايين برميل يوميا، إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ ما يزيد عن 350 ألف برميل في عام 2020.

وبحسب وزير المالية السعودي، "لا بد من التأكد من أنّ تقدير الطلب والعرض على الطاقة، فضلا عن مستويات الأسعار المفترض أن تجذب الاستثمارات إلى سوق النفط، يشجع المستثمرين بالفعل، من دون الإضرار بالاقتصاد العالمي".