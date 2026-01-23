"سبايس إكس" تستعد لطرح عام ضخم وتختار بنوك وول ستريت لقيادة الاكتتاب

بحسب تقارير صحفية، أجرت الشركة محادثات العام الماضي حول بيع خاص للأسهم وصلت بتقييم الشركة إلى 800 مليار دولار، بعد أن كانت تقدر بـ400 مليار فقط قبل أشهر...

تعمل شركة "سبايس إكس" التي يديرها إيلون ماسك على اختيار أربعة من أكبر بنوك وول ستريت، هي "بنك أوف أميركا"، و"جي بي مورغان"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، للإشراف على طرحها العام الأولي المرتقب، وسط توقعات بعام قياسي لطروحات التكنولوجيا الأميركية.

وبحسب تقارير صحفية، أجرت الشركة محادثات العام الماضي حول بيع خاص للأسهم وصلت بتقييم الشركة إلى 800 مليار دولار، بعد أن كانت تقدر بـ400 مليار فقط قبل أشهر.

كما تسعى "سبايس إكس" لجمع 25 مليار دولار في الاكتتاب، ما قد يجعله أحد أكبر الطروحات في التاريخ إذا تم تنفيذه.

وتحقق "سبايس إكس" إيرادات سنوية بلغت 15.5 مليار دولار، بينها 1.1 مليار من عقود مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مستفيدة من إطلاق الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وخدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك".

وتأتي هذه الخطوة وسط اهتمام متزايد بطرح شركات الذكاء الاصطناعي في البورصة، مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبك"، في ظل تقييمات ضخمة قد تتجاوز التريليون دولار لبعضها، ما يجعل السوق أمام اختبار حقيقي لمعرفة ما إذا كانت موجة الذكاء الاصطناعي "فقاعة" أم ستؤسس لمرحلة جديدة من النمو.

ويرى محللون أن نجاح "سبيس إكس" أو "أوبن إيه آي" في الاكتتاب سيكون مؤشرًا مهمًا على قدرة القطاع على مواصلة جذب المستثمرين وسط طموحات كبيرة، من بينها مشروعات استيطان المريخ والطاقة الشمسية المدارية ومراكز البيانات الفضائية.

