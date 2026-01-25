الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يتراجع بنحو 10% في 2025

بلغ عدد الشركات الجديدة التي أُنشئت بجميع أنحاء الصين خلال العام الماضي بغرض الاستثمار 70 ألفا و392 شركة، وهو ما يمثل زيادة بـ19% على أساس سنوي.

انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين، بنحو 10 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى ما يقارب 107 مليارات دولار.

وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية، الأحد، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 747.6 مليارات يوان (107.2 مليار دولار) في عام 2025 بانخفاض قدره 9.5% على أساس سنوي.

وبلغ عدد الشركات الجديدة التي أُنشئت بجميع أنحاء الصين خلال العام الماضي بغرض الاستثمار 70 ألفا و392 شركة، وهو ما يمثل زيادة بـ19% على أساس سنوي.

وبذلك يواصل الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعه في الصين، حيث انخفض بـ8% في عام 2023، مسجلا أول انخفاض سنوي منذ عام 1998.

وفي عام 2024، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بـ27.1% على أساس سنوي، مسجلا أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1998.

وتؤثر العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع التكنولوجيا، وتزايد المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن التنافس بين القوتين العظميين وتحولات في سلاسل التوريد العالمية، سلبا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين.