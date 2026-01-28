الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة بلا تغيير رغم ضغوط ترامب

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يثبت الفائدة عند 3.5–3.75%، مؤكدا قوة النمو واستقرار البطالة، رغم ضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، لخفضها وتسريع دعم الاقتصاد.

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة من دون تغيير، الأربعاء، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الجاري، مؤكدا على متانة النمو الاقتصادي، في وقت يقاوم ضغوطا متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، لخفضها.

وصوّتت اللجنة بغالبية 10 مقابل اثنين، للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3,50% و3,75%، مع إشارة المسؤولين إلى أن معدل البطالة أظهر "علامات على الاستقرار"، فيما كان النشاط الاقتصادي "يتوسع بوتيرة قوية".

ويأتي قرار الفائدة في وقت تلقي فيه تحقيقات إدارة ترامب الجنائية مع رئيس البنك جيروم باول، بظلالها على المشهد الاقتصادي الأمريكي، وتعيين خليفة لرئيس الاحتياطي الفدرالي في مايو/أيار المقبل.

ويواجه الفيدرالي ضغوطا سياسية غير مسبوقة، إذ يطالب الرئيس ترامب بخفض أسرع وأكبر للفائدة بهدف دعم سوق الإسكان وتقليل تكاليف الدين الحكومي.

وتسلم باول، منصبه أول مرة في 2018، ومن المقرر أن تنتهي ولايته الحالية في مايو 2026، إلا أن عضويته في مجلس محافظي البنك تمتد حتى 2028.