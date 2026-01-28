الذهب يحقق قفزات تاريخية ويتجاوز 5200 دولار وسط تراجع الدولار العالمي

قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليبلغ 5243.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 5247.21 دولار في وقت سابق من الجلسة، محققًا ارتفاعًا يفوق 20% منذ بداية العام...

سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا اليوم الأربعاء، متجاوزًا حاجز 5200 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدفوعًا باستمرار تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ نحو أربع سنوات، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط/فبراير بنسبة 3.1% إلى 5237.70 دولار للأوقية.

وأرجع محللون في السوق، منهم كلفن وونغ من "أواندا"، هذا الصعود إلى العلاقة العكسية القوية بين الذهب والدولار، مشيرين إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول رغبته في استمرار ضعف الدولار ساهمت في زيادة الضغط على العملة الأميركية، التي تواجه أزمة ثقة حاليًا.

وتراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 11 عامًا ونصف، وسط مخاوف من تباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار، فيما يُتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه لشهر كانون الثاني/يناير، مع ترقب إعلان ترامب عن تعيين رئيس جديد للمجلس قريبًا.

وتوقع "دويتشه بنك" في تقرير حديث أن يواصل الذهب ارتفاعه ليصل إلى 6000 دولار للأوقية بحلول عام 2026، مع استمرار توجه البنوك المركزية والمستثمرين نحو الأصول الملموسة بعيدًا عن الدولار.

كما ارتفعت الفضة بنسبة 1.9% إلى 115.11 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 117.69 دولار، محققة مكاسب تقترب من 60% منذ بداية العام.