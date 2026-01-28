حظر إعلانات "كوينبيس" في بريطانيا بسبب ترويجها للعملات الرقمية كحل لأزمة المعيشة

أوضحت الهيئة أن الرسائل أظهرت العملات الرقمية كبديل سهل وبسيط لمشكلات اقتصادية معقدة، واستخدمت الفكاهة للتقليل من المخاطر الفعلية المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار...

أعلنت هيئة معايير الإعلانات البريطانية عن حظر مجموعة من إعلانات شركة "كوينبيس" للعملات المشفرة بعد اتهامها بتقديم رسائل "غير مسؤولة" توحي بأن استخدام منصتها قد يكون مخرجًا من أزمة تكاليف المعيشة في البلاد، معتبرة أن الحملة خفّفت من خطورة الاستثمار في العملات الرقمية عالية المخاطر.

وتضمنت الحملة، التي أُطلقت في آب/أغسطس الماضي، فيديو ساخرًا مدته دقيقتان يُظهر مواطنين يواجهون ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء وانهيار منازلهم، بينما تردد الأغنية الرئيسية عبارة "كل شيء بخير" وسط مشاهد انهيار الواقع المعيشي. وينتهي الإعلان برسالة: "إذا كان كل شيء بخير، لا تغير شيئًا" مع ظهور شعار "كوينبيس".

وأوضحت الهيئة أن الرسائل أظهرت العملات الرقمية كبديل سهل وبسيط لمشكلات اقتصادية معقدة، واستخدمت الفكاهة للتقليل من المخاطر الفعلية المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار، في وقت تحذر فيه الجهات التنظيمية من أن العملات المشفرة غير منظمة وتعرّض المستثمرين لاحتمال فقدان كامل لأموالهم.

كما حُظرت ثلاثة ملصقات إعلانية للشركة بسبب عبارات مثل "امتلاك منزل أصبح بعيد المنال" و"الأجور الحقيقية عالقة في 2008" و"البيض خارج الميزانية"، دون ذكر مخاطر العملات الرقمية. وأكدت الهيئة أن الإعلانات عُرضت في أماكن عامة مزدحمة ومحطات مترو لندن.

وتعليقًا على القرار، قالت "كوينبيس" إنها تحترم قرار الهيئة، لكنها ترى أن حملتها كانت تهدف لتحفيز النقاش حول واقع النظام المالي، لا تقديم حلول مباشرة أو التهوين من المخاطر. وشددت على التزامها بالتواصل المسؤول والعمل ضمن إطار القوانين البريطانية.

