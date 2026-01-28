"أمازون" تعلن عن موجة تسريحات جديدة تشمل 16 ألف وظيفة عالميًا

ستتركز غالبية التسريحات في الولايات المتحدة، مع احتمال تأثيرها على بعض الوظائف في بريطانيا ودول أخرى. ...

أبلغت شركة "أمازون" موظفيها حول العالم عن خططها لتسريح 16 ألف موظف في محاولة جديدة لإعادة هيكلة عملياتها وتقليص التكاليف، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من موجة سابقة شملت 14 ألف وظيفة. ويمثل هذا القرار ثاني أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخ عملاق التجارة الإلكترونية، الذي يشغل نحو 1.5 مليون موظف عالميًا.

وستتركز غالبية التسريحات في الولايات المتحدة، مع احتمال تأثيرها على بعض الوظائف في بريطانيا ودول أخرى. وذكرت الشركة، في رسالة داخلية، أن الإجراءات تهدف إلى "تقوية المنظمة من خلال تقليص المستويات الإدارية وزيادة المسؤولية وتقليل البيروقراطية".

وحصل بعض موظفي الشركة في قطاع خدمات الويب (AWS) على رسائل إلكترونية عن التسريحات بشكل خاطئ قبل الإعلان الرسمي، الأمر الذي أثار حالة من الارتباك داخل الشركة، قبل أن تؤكد أمازون رسمياً تفاصيل الخطة وتوضح أنها ليست بداية لنمط دوري من التقليصات الجماعية.

وسيُمنح الموظفون الأميركيون المتأثرون بالتسريحات 90 يومًا للبحث عن وظائف بديلة داخل الشركة، بينما ستختلف آلية التطبيق في الدول الأخرى. وأكدت أمازون أنها ستواصل التوظيف في المجالات الإستراتيجية الضرورية لمستقبل الشركة.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه المدير التنفيذي، آندي جاسي، من إمكانية استبدال مزيد من الوظائف بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة. كما تزامن الإعلان مع كشف شركة "UPS" عن خطة لتقليص ما يصل إلى 30 ألف وظيفة إضافية هذا العام، في ظل توجه القطاع نحو زيادة الربحية وخفض التكاليف.

