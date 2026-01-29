السفير الأميركي لدى الصين يحذّر من سيطرة بكين المتزايدة على التصنيع

كرّر السفير مخاوف دوليّة من أنّ الصادرات الصينيّة تشكّل تهديدًا للمصانع والوظائف في دول أخرى، مؤكّدًا أن أميركا لا تريد حربًا تجاريّة مع الصين، إنّما تريد تجارة عادلة وحرّة ومتبادلة.

أعرب السفير الأميركيّ لدى الصين، الخميس، عن قلقه إزاء التوقّعات التي تشير إلى تزايد هيمنة بكين على التصنيع العالمي في السنوات المقبلة. داعيًا إلى تجارة عادلة ومتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال السفير الأميركيّ، ديفيد بيردو، لقادة الأعمال والحكومة في بكّين، إنّه ينبغي تهنئة الصين على تحوّلها إلى قوّة صناعيّة عظمى، لكنّه كرّر المخاوف السائدة في أوروبا، وغيرها من الدول؛ من أنّ الصادرات الصينيّة تشكّل تهديدًا للمصانع، والوظائف في دول أخرى.

وأضاف، في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء سنويّة لغرفة التجارة الأميركيّة في الصين، أنّ "هذا ليس في مصلحة بقيّة العالم".

وكان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قد عيّن بيردو، بعد أن فرض رسومًا جمركيّة على الواردات من الصين، والعديد من الدول الأخرى؛ في محاولة لإعادة التصنيع، وتعزيز فرص العمل في المصانع بالولايات المتّحدة.

وردّت الصين من طرفها بفرض رسوم جمركيّة على الواردات من الولايات المتّحدة. الأمر الذي أدّى إلى تصعيد متبادل للرسوم الجمركيّة، ما رفعها إلى مستويات قياسيّة، قبل أن يتّفق الجانبان على سلسلة من الهدنات لمدّة 90 يومًا.

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتّفق البلدان على وقف لحرب الرسوم التجاريّة لمدّة عام واحد، عندما التقى ترامب نظيره الصيني، شي جين بينغ في كوريا الجنوبيّة، خلال اجتماع قمّة لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وقال بيردو: "لقد تمكّنوا (الصينيّون) من تهيئة المساحة التي نحتاجها لمعالجة العديد من القضايا الصعبة والمعقّدة"، مضيفًا أنّ الصين جنت ثمار التجارة الحرّة مع بقية العالم، في حيت واجهت الشركات الأميركيّة سلسلة من العقبات أمام السوق الصينيّة على مرّ السنين.

وأوضح قائلًا "لا تسعى أميركا إلى حرب تجاريّة، بل إلى تجارة عادلة، وحرّة، ومتبادلة".

وأشار بيردو إلى أنّ العمل جارٍ على قدم وساق لترتيب زيارة ترامب إلى الصين خلال العام الحاليّ، وأنّه من المتوقع أن يزور شي جين بينغ الولايات المتّحدة هذا العام أيضًا.

وكان ترامب قد صرّح بأنّه سيزور الصين في نيسان/ أبريل الماضي، دون أن تؤكّد أيّ من الحكومتين موعدًا محدّدًا.