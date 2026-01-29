ماسك يتطلع لطرح أسهم شركته "سبايس اكس" للاكتتاب العام

توقعت صحيفة “فايننشال تايمز” الأربعاء أن تتجه شركة “سبايس إكس” للاستكشاف والنقل الفضائي نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام في منتصف حزيران/يونيو، في توقيت وصفته المصادر بالمتحرك، ويتزامن مع حدث فلكي نادر يتمثل في اقتران كوكبي المشتري والزهرة خلال 8-9 حزيران/يونيو

تتطلع شركة "سبايس إكس" للاستكشاف والنقل الفضائي إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في منتصف حزيران/يونيو، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأربعاء، وذلك تزامنًا مع حدث فلكي نادر، إضافة إلى تاريخ عيد ميلاد مؤسسها إيلون ماسك الذي يسعى لجمع مبلغ قياسي قدره 50 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أن الشركة تخطط لطرح أسهمها في البورصة مع ظهور كوكبي المشتري والزهرة متقاربين جدًا في السماء، وهو اقتران سيحدث للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات في الفترة من 8 إلى 9 حزيران/يونيو.

وهذا الموعد الذي أشار التقرير إلى أنه قابل للتغيير، قريب أيضًا من تاريخ 28 حزيران/يونيو، وهو يوم عيد ميلاد ماسك الرابع والخمسين.

وتسعى "سبايس إكس" إلى جمع ما يصل إلى 50 مليار دولار بقيمة سوقية تبلغ 1.5 تريليون دولار، وفقًا لـ"فايننشال تايمز".

وسيكون هذا الاكتتاب العام الأكبر في التاريخ، متجاوزًا بكثير مبلغ 29 مليار دولار الذي جمعته شركة "أرامكو" السعودية في عام 2019.

وهذا التوقيت غير المعتاد لطرح اكتتاب عام يؤكد على سجل ماسك في مزج اهتماماته الشخصية بقراراته التجارية.

ففي عام 2018، غرّد إيلون ماسك عن نيته تحويل "تسلا" إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم الواحد، في إشارة إلى مصطلح رقم 420 الذي يُستخدم للدلالة على استهلاك القنب.

وتهيمن شركة "سبايس إكس" على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية بفضل صواريخها القابلة لإعادة الاستخدام، كما أنها تمتلك شبكة أقمار صناعية من خلال "ستارلينك".

وكان ماسك قد عارض سابقًا طرح أسهم "سبايس إكس" للاكتتاب العام، لأنه كان يخشى أن تتعارض رغبة السوق بتحقيق أرباح مع هدفه النهائي المتمثل في استيطان المريخ.

لكن أولويات الشركة الأخيرة تتطلب استثمارات ضخمة، ما دفع ماسك إلى اللجوء للاكتتاب العام.

وتشمل هذه الأولويات تطوير مركبة "ستارشيب"، أكبر صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، للقيام برحلات إلى القمر والمريخ، بالإضافة إلى خطط لبناء مراكز بيانات فضائية للذكاء الاصطناعي.