تراجع حاد في أسعار المعادن والأسواق العالمية تهتز مع صعود الدولار

جاء هذا التراجع الحاد عقب جلسة نهاية الأسبوع، التي شهدت خسائر تاريخية للمعدنين، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، ما عزز توقعات باتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التشدد...

شهدت الأسواق المالية العالمية، موجة اضطراب حاد مع تراجع جماعي في أسعار المعادن النفيسة والسلع والعملات الرقمية، في تطور وصفه محللون بـ"انهيار المعادن"، انعكس أيضًا على أسواق الأسهم.

وسجّل الذهب انخفاضًا لافتًا تجاوز 8% خلال جلسة واحدة، ليتراجع إلى نحو 4,465 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد بلغ مستويات قياسية قاربت 5,600 دولار الأسبوع الماضي، منهيًا بذلك مسار صعود استمر أشهرًا. كما هبطت الفضة بنسبة تقارب 13%، في تأكيد جديد على تقلباتها الحادة.

وجاء هذا التراجع الحاد عقب جلسة نهاية الأسبوع، التي شهدت خسائر تاريخية للمعدنين، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، ما عزز توقعات باتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التشدد.

وفي موازاة ذلك، تعرّضت معادن صناعية أخرى لضغوط قوية، إذ هبطت أسعار النحاس بأكثر من 9% في بورصة شنغهاي، بينما تراجعت أسعار القصدير بنحو 11%، والزنك بأكثر من 4% في لندن. كما انخفض البلاتين بنحو 10% ليصل إلى 1,945 دولارًا للأونصة، بعد أن كان قد لامس مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

ولم تقتصر الخسائر على المعادن، إذ تراجع النفط بنحو 5%، وسط مؤشرات على انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما ضغط على أسعار الخام. في الوقت نفسه، هبطت عملة «بيتكوين» إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان/أبريل الماضي، مسجلة نحو 74,546 دولارًا، في ظل خروج المستثمرين من الأصول عالية المخاطر.

في المقابل، سجّل الدولار الأميركي مكاسب ملحوظة أمام عدد من العملات الرئيسية، مدعومًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية، وهو ما زاد الضغوط على السلع المقوّمة به.

ويرى محللون أن ما جرى يتجاوز كونه رد فعل سياسيًا آنيًا، مشيرين إلى أن عمليات تصفية قسرية ورفع متطلبات الهامش أسهمت في تسريع موجة البيع، ما أدى إلى انتقال العدوى من سوق المعادن إلى بقية الأسواق العالمية.