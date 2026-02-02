ترامب يدعم التفاوض مع إيران وانخفاض أسعار النفط والذهب والفضة

في منتصف الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط نتيجة المخاوف من تدخل أميركي محتمل قد يعطل إنتاج المحروقات في إيران، التي تطل على مضيق هرمز، مرور نحو 20% من النفط الخام العالمي من خلاله.

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، ما خفف المخاوف من اندلاع صراع في المنطقة الغنية بالنفط.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.4% ليصل إلى 62.99 دولارا، بينما تراجع سعر خام برنت بنسبة 3.2% إلى 67.09 دولارا خلال الجلسات الأولى في السوق الآسيوية، بعد تصريحات ترامب التي هدأت المستثمرين بشأن إمكانية تجنب مواجهة عسكرية.

ويذكر أن ترامب كان قد هدد منذ أسابيع بعمل عسكري ضد طهران على خلفية حملة القمع الدامية للاحتجاجات التي أودت بحياة الآلاف، وعززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، لكنه في الوقت ذاته أكد إمكانية التفاوض لتجنب صراع مسلح.

وقال ترامب للصحافيين: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقا أم لا"، في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وكان خامنئي بدوره قد وجه تحذيرا جديدا عالي النبرة، مؤكدا أن أي حرب تبدأها الولايات المتحدة ستكون حربا إقليمية. يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن نفّذت ضربات على مواقع نووية إيرانية رئيسية في يونيو الماضي خلال فترة اندلاع حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.

وبلغ سعر برميل خام برنت بحر الشمال 70.71 دولارا عند إغلاق جلسات التداول الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 65 دولارًا.

وفي الأسواق المعدنية، واصل الذهب خسائره ليهبط نحو 8% إلى 4468 دولارًا للأوقية، فيما هوت الفضة بأكثر من 14% إلى 72.7 دولارا للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار وتوقعات المستثمرين لأسعار الفائدة بعد ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 97.1 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.23% بعد انخفاضه في الفترة الماضية، وهو ما زاد من الضغوط على المعادن الثمينة.