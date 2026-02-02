هل يصل الذهب إلى 6300 دولار للأوقية مع نهاية العام؟

قال البنك، في مذكرة صدرت في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه لا يزال متفائلًا بأداء الذهب على المدى المتوسط، مشيرًا إلى تحوّل هيكلي ومستدام في تفضيل الأصول الفعلية مقارنة بالأصول الورقية...

توقّع بنك "جيه بي مورجان" أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، مدفوعة باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين، رغم التراجعات الأخيرة التي شهدها المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وقال البنك، في مذكرة صدرت في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه لا يزال متفائلًا بأداء الذهب على المدى المتوسط، مشيرًا إلى تحوّل هيكلي ومستدام في تفضيل الأصول الفعلية مقارنة بالأصول الورقية.

ويأتي هذا التقييم في وقت واصل فيه الذهب انخفاضه، اليوم الاثنين، مسجلًا أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعدما كان قد بلغ ذروة تاريخية عند 5594.82 دولارًا للأوقية يوم الخميس الماضي.

وفي السياق نفسه، رفع "جيه بي مورجان" تقديراته لمشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال عام 2026 إلى نحو 800 طن، مرجعًا ذلك إلى الاتجاه المتواصل لتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن العملات التقليدية.

أما بالنسبة للفضة، التي تراجعت أسعارها أيضًا عقب تسجيلها مستوى قياسيًا عند 121.64 دولارًا للأوقية، فقد أبدى البنك حذرًا أكبر حيال العوامل المحركة للسوق، معتبرًا أن الصورة باتت أقل وضوحًا مقارنة بالذهب.

ورغم ذلك، أشار إلى أنه ما زال يرى فرصًا إيجابية للفضة على المدى المتوسط، متوقعًا أن تتراوح أسعارها بين 75 و80 دولارًا للأوقية، ومؤكدًا أن تخلّيها الكامل عن مكاسبها السابقة يبقى احتمالًا ضعيفًا.

