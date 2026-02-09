بمليار دولار: مصر تخطط لإنشاء مرسى وفندق على البحر الأحمر لدعم قطاع السياحة

مصر تعلن إطلاق مشروع سياحي جديد على البحر الأحمر بقيمة مليار دولار يضم مرسى وفندقا ومجمعا سكنيا، يبدأ تنفيذه هذا العام بشراكة حكومية، في إطار خطط تعزيز السياحة وزيادة عدد الزوار بحلول 2030، وفق تصريحات رسمية، اليوم الإثنين.

أعلنت مصر، اليوم الإثنين، عن خطط لإنشاء مرسى وفندق ومجمع سكني جديد، بقيمة مليار دولار على البحر الأحمر في محاولة لدعم قطاع السياحة في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المطور الرئيسي للمشروع، أحمد شلبي، إن أعمال البناء في مشروع "مارينا تاورز المونت جلالة" ستبدأ في النصف الثاني من العام وستستمر سبع سنوات.

وأضاف أن المشروع المكوّن من 10 أبراج، وهو شراكة مع وزارة الإسكان وهيئات حكومية أخرى، منها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سيكلّف نحو 50 مليار جنيه مصري، أي 1.07 مليار دولار.

وذكر شلبي أن المشروع، الذي أعلن عنه مجلس الوزراء أيضا، سيقام على مساحة 470 ألف متر مربع على خليج السويس الذي يبعد نحو 35 كيلومترا جنوبي العين السخنة.

وتسعى مصر إلى زيادة إجمالي عدد السياح الوافدين إلى نحو 30 مليون سائح بحلول 2030 من نحو 19 مليون سائح، سجلتهم وزارة السياحة في 2025.