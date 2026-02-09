صعود الذهب مع تراجع الدولار

سجّل الذهب مكاسب ملحوظة في تعاملات اليوم، مستفيدًا من ضعف الدولار الأميركي، في وقت يترقّب فيه المستثمرون صدور حزمة بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بحثًا عن إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار، وذلك في وقت يترقب المستثمرون أسبوعا حافلا ببيانات اقتصادية أميركية، قد تقدم مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو البنك المركزي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 5018.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، مواصلا ارتفاعه بنسبة أربعة بالمئة، منذ يوم الجمعة.

وزادت العقود الأميريية الآجلة للذهب، تسليم نيسان/ أبريل 1.3 بالمئة إلى 5042.20 دولار للأونصة.

وهبط الدولار 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالدولار، أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

وقال مدير قطاع السلع الإستراتيجية لدى "تي.دي سيكيوريتيز"، بارت ميليك، إن "الدولار هو المحرك الأساسي لأسعار الذهب اليوم"، مضيفا أن التوقعات بأن البيانات الاقتصادية ستكون ضعيفة، تتزايد، ولا سيّما في ما يتعلق بسوق العمل.

ويراقب المستثمرون عن كثب هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية وأسعار المستهلكين وطلبات إعانة البطالة، وذلك بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية.

ووفقا لاستطلاع أجرته "رويترز"، من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية 70 ألف وظيفة في كانون الثاني/ يناير.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 80.22 دولار للأونصة بعد مكاسب تقارب 10 بالمئة في الجلسة الماضية.

وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 كانون الثاني/ يناير.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2092.95 دولار للأونصة، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على سعر البلاديوم الذي بلغ 1707.25 دولار.