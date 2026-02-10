مركز أبحاث بريطاني: الأسر الأقل دخلًا تحتاج 137 عامًا لمضاعفة مستوى معيشتها

زيادة مشاركة هذه الأسر في سوق العمل منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب تحمّلها نسبة أعلى من أعمال الرعاية غير المدفوعة للبالغين ذوي الإعاقة، لم تُترجم إلى تحسن مماثل في الدخل أو مستوى المعيشة...

حذّر مركز أبحاث بريطاني من أن الأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة المتحدة قد تحتاج إلى 137 عامًا لمضاعفة مستوى معيشتها إذا استمر نمو الدخل بالوتيرة الحالية، في ظل عقدين من ضعف الأجور وتراجع التحسن في الدخول المتاحة.

وقال مركز «ريزوليوشن فاونديشن» إن الركود الطويل في الدخول القابلة للإنفاق خلق «حالة من القلق» في أنحاء البلاد، محذرًا من خطر «اضطرابات سياسية إضافية» ما لم تتسارع وتيرة نمو الأجور.

وأوضح التقرير أن الدخول المتاحة النموذجية للأسر في سنّ العمل ضمن النصف الأفقر من السكان تضاعفت خلال الأربعين عامًا التي سبقت عام 2005، بعدما نمت بمعدل سنوي بلغ 1.8% بعد احتساب التضخم. وفي العقد الأخير من تلك الفترة، ارتفع النمو إلى 4% سنويًا، ما كان سيؤدي إلى مضاعفة الدخل خلال نحو 18 عامًا.

غير أن هذا المسار تغيّر منذ عام 2005، إذ تراجع نمو الدخول المتاحة – بعد الضرائب وتكاليف السكن – إلى نحو 0.5% فقط سنويًا للأسر ذات الدخل المنخفض. وأشار المركز إلى أنه «إذا استمر التقدم البطيء على النحو الذي شهده منتصف العقد الأول من الألفية، فإن مضاعفة أخرى للدخل ستستغرق أكثر من 130 عامًا».

ويُعرّف المركز الأسر ذات الدخل المنخفض بأنها الأسر في سنّ العمل التي يقل دخلها المتاح عن المتوسط الوطني ولا تضم أفرادًا تجاوزوا سن التقاعد الحكومي، ويقدّر عددها بنحو 13 مليون أسرة، واصفًا إياها بـ«بريطانيا غير المرئية».

وأضاف التقرير أن زيادة مشاركة هذه الأسر في سوق العمل منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب تحمّلها نسبة أعلى من أعمال الرعاية غير المدفوعة للبالغين ذوي الإعاقة، لم تُترجم إلى تحسن مماثل في الدخل أو مستوى المعيشة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمركز، روث كيرتِس، إن الأرقام تُظهر أن العمل «لم يعد طريقًا مضمونًا للخروج من الفقر»، مشيرة إلى أن ملايين الأسر تعمل أكثر لكنها تواجه ركود الأجور وارتفاع التكاليف وتزايد الأعباء الصحية والرعائية.

ولفت التقرير إلى أن متوسط الدخل السنوي الإجمالي لشخص من أسرة منخفضة الدخل ارتفع بنحو 7700 جنيه إسترليني منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ليصل إلى 18 ألف جنيه حاليًا، إلا أن ما يقارب ثلاثة أرباع هذه الزيادة تحققت قبل عام 2005، في حين أسهمت التخفيضات الكبيرة في إعانات سنّ العمل بتآكل مستويات المعيشة.

وبيّن المركز أن نحو ثلث البالغين في سنّ العمل ضمن الأسر الأقل دخلًا يعانون من إعاقة، مقارنة بأقل من خُمس الأسر الأكثر ثراءً، كما يقدّم نحو مليون شخص في هذه الفئة ما لا يقل عن 35 ساعة أسبوعيًا من الرعاية غير المدفوعة لأقارب أو أصدقاء بالغين.

ورغم أن ركود الدخل طال أيضًا الأسر الأكثر دخلًا، فإن التقرير أشار إلى أن الضرائب تمثل حصة أصغر بكثير من ميزانيات الأسر الفقيرة، باستثناء ضريبة المجالس المحلية، التي تتحمل فيها الأسر الأفقر عبئًا يعادل أربعة أضعاف ما تدفعه الأسر الأغنى كنسبة من الدخل.

