منذ بداية العام: ارتفاع كبير في جباية الضرائب والعجز المالي ومصروفات الأمن

أفادت معطيات سلطة الضرائب بارتفاع إيرادات الدولة من الضرائب، في ثاني أعلى مستوى جباية في تاريخها، بفضل أرباح البورصة وسوق العمل، فيما نشرت وزارة المالية عن استمرار ارتفاع العجز المالي التراكمي للحكومة مع زيادة حادة في الإنفاق الأمني.

وفقًا لمعطيات سلطة الضرائب، ارتفعت منذ بداية العام 2026 إيرادات الدولة من الضرائب، وبلغت في شهر كانون الثاني/ يناير قرابة 58.9 مليار شيكل. وهو ثاني أعلى مستوى جباية ضرائب في تاريخ سلطة الضرائب، ويشير إلى نشاط اقتصادي استثنائي في الشهر الأول من العام الحالي، في القطاع التجاري وأيضًا في سوق رأس المال. وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، تُظهر المعطيات ارتفاعًا بنسبة 5% في معدّلات جباية الضرائب.

توضّح معطيات سلطة الضرائب، بأنّ مصادر النمو الرئيسة لإيرادات الضرائب كانت أرباح رأس المال، وذلك بفضل الارتفاعات الحادة في سوق الأسهم في تل أبيب (تجبي الدولة نسبة 25% من الأرباح في سوق الأسهم)، وكذلك في البورصات العالمية. بالإضافة الى ارتفاع الجباية في قطاع الـ"هايتك" المحلي.

محركات النمو الرئيسة والإيرادات غير المتكررة

واصلت البورصة (أسواق الأسهم الإسرائيلية) وجهتها الإيجابية استمرارًا للعام الماضي، وحققت ارتفاعات حادّة في شهر كانون الثاني/ يناير، تُرجمت إلى زيادة في جباية الضرائب. فقد سجّلت البورصة خلال شهر واحد أداءً يعادل ارتفاعًا سنويًّا بنحو 10% بالمعدل. وقد انعكست هذه الديناميكية مباشرة على إيرادات الدولة؛ إذ ارتفعت الجباية الإجمالية من سوق رأس المال بنسبة 16% مقارنةً بشهر يناير من العام الماضي، لتصل إلى نحو 1.5 مليار شيكل.

بالتوازي مع سوق رأس المال، ساهم سوق العمل أيضًا في تعزيز جباية الضرائب. وبعد احتساب التأثيرات الناتجة عن توزيع الأرباح (الديفيدند)، سُجّل ارتفاع حقيقي بنسبة 4% في ضرائب الدخل المدفوعة من قِبل الموظفين الأجيرين مقارنة بالعام الماضي. ويُعزى ذلك، من بين عوامل أخرى، إلى الزيادات الحادة في الأجور داخل القطاع التجاري، والتي تُقدّر بوتيرة سنوية تبلغ نحو 5.7%.

في المقابل، تراجعت جباية الضرائب في قطاع العقارات بنسبة حقيقية بلغت 6% مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق، وذلك على خلفية التباطؤ في وتيرة الصفقات العقارية. وقد بلغت الإيرادات الصافية من ضرائب الأملاك العقارية في يناير 2026 نحو 1.7 مليار شيكل، كما انخفضت الإيرادات من ضريبة الأرباح العقارية بنسبة 7%، ومن ضريبة الشراء بنسبة 5%.

وفقًا لسلطة الضرائب، فإنّ أحد التغييرات المركزية التي ساهمت في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب خلال العام الماضي هو تعديل قانون "الأرباح المحبوسة"، الذي فرض قيودًا ومدفوعات إضافية على أصحاب الشركات. فابتداءً من شهر كانون الثاني/ يناير 2025، رفعت الدولة نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح التي لم تُوزّع كأرباح للمساهمين (ديفيدند)، مما شكّل حافزًا كبيرًا لأصحاب الشركات لسحب الأموال قبل رفع نسبة الضريبة.

صورة العجز المالي أقل إيجابية

إلى جانب بيانات إيرادات الدولة من الضرائب في شهر يناير، نشرت وزارة المالية معطيات أقل تفاؤلا تتعلق بالعجز في ميزانية الحكومة. توضّح المعطيات استمرار ارتفاع العجز المالي التراكمي للحكومة في الأشهر الـ12 الأخيرة، ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما قيمته نحو 104.5 مليار شيكل، مقارنة بـ4.7% في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا لكنه مقلق، وفق وزارة المالية. هذا على الرغم أنّ ميزان مدخولات الدولة كان إيجابيًّا في شهر كانون الثاني، وبلغ الفائض نحو 16 مليار شيكل. إلّا ان هذا لم يساهم في خفض العجز المتراكم.

وقد بلغ مجمل مصاريف الحكومة في شهر كانون الثاني/ يناير نحو 42.7 مليار شيكل، إذ سُجّل ارتفاع حاد في ميزانية وزارة الأمن، التي أنفقت 14.2 مليار شيكل في شهر كانون الثاني/ يناير وحده، ما يُمثّل زيادة بنسبة 50% مقارنة بيناير من العام الماضي. وفي المقابل، انخفضت نفقات الوزارات المدنية بنحو 9%، لتصل إلى إنفاق شهري بلغ نحو 38 مليار شيكل.