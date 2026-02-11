ارتفاع الذهب مقابل تراجع الدولار والعوائد قُبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

ساهم الانخفاض الطفيف اليوم في قيمة الدولار، الذي وصل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبًا، برفع سعر الذهب.

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، مع انخفاض الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 5048.27 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم نيسان/ أبريل 0.8 بالمئة إلى 5072.60 دولار للأوقية.

وقال المحلل لدى جوليوس باير، كارستن مينكه "شهدنا انخفاضًا طفيفًا في قيمة الدولار خلال أيام التداول الماضية، وهو ما ساهم في دعم الذهب، ومن المرجح أن يكون سببًا في ارتفاع سعره اليوم".

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبًا، ما جعل الذهب المسعّر بالدولار في متناول المشترين الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ شهر تقريبًا، بعدما أظهرت البيانات تراجعًا في مبيعات التجزئة الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر، وتعديلات بالخفض لبيانات تشرين الثاني/ نوفمبر وتشرين الأول/ أكتوبر.

ويقلل انخفاض عوائد السندات الأميركية من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول لا تدرّ عائدًا مثل الذهب.

وكشف استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاد، أنّ من المتوقع أن يظهر تقرير وزارة العمل الذي يحظى بمتابعة دقيقة حول الوظائف غير الزراعية، والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم، زيادة محتملة قدرها 70 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد إضافة 50 ألف وظيفة في كانون الأول/ ديسمبر.

وتشير التوقعات إلى أنّ يُظهر التقرير استقرارَ معدل البطالة عند 4.4 بالمئة في الشهر الماضي، وتباطؤ نمو الأجور السنوي.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، أنّ المستثمرين يتوقعون خفضًا لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس مرتين على الأقل في 2026.

ويميل الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، إلى الصعود مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة لتسجل 83.40 دولار للأوقية، بعد انخفاضها بأكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 2146.07 دولار، وارتفع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1751.79 دولار.