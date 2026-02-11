استقرار أسعار النفط مع ترقب مصير المفاوضات بين أميركا وإيران

يمر حوالي خمس النفط المستهلك عالميا عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرا كبيرا على إمدادات الخام العالمية.

استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مصير المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ومتابعتهم جهود إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب بيانات عن الاقتصاد الأميركي ومخزونات النفط هناك.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا بما يعادل 0.3% لتصل عند التسوية إلى 68.80 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.6% إلى 63.96 دولار.

وقال محللون لدى شركة جيلبر اند أسوشييتس في مذكرة إن المتداولين "مترددون في المضي بقوة في أي من الاتجاهين، إلى أن تظهر إشارة أوضح عن المسار الدبلوماسي (بين وواشنطن وطهران)، أو صدور قراءات المخزونات أو أي تأكيد على أن تدفقات الإمدادات تتأثر فعليا بشكل ملموس، وأن الأمر لا يقتصر على التهديدات فقط".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة مكنت طهران من قياس مدى جدية واشنطن وأظهرت وجود ما يكفي من التفاهم لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وعقدت واشنطن وطهران محادثات في سلطنة عمان قبل أيام في محاولة لإحياء الدبلوماسية، وذلك بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعزيزات بحرية إلى المنطقة، مما أثار المخاوف من عمل عسكري جديد.

وقال تاماس فارجا المحلل المعني بالنفط لدى بي.في.إم للسمسرة "لا يزال تركيز السوق منصبا على التوتر بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف "لكن ما لم تظهر مؤشرات ملموسة على اضطرابات في الإمدادات، فمن المرجح أن تبدأ الأسعار بالانخفاض".

ويمر حوالي خمس النفط المستهلك عالميا عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرا كبيرا على إمدادات الخام العالمية.

وتصدر إيران إلى جانب دول أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهي السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق، وبشكل رئيسي إلى آسيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، إنها ستقترح قائمة بالتنازلات التي يتعين على أوروبا مطالبة روسيا بتقديمها من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وظلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة من دون تغيير على نحو غير متوقع في كانون الأول/ ديسمبر 2025، مما يضع الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد الكلي على مسار نمو أبطأ مع دخول العام الجديد.