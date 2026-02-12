الاقتصاد الأميركي يضيف 130 ألف وظيفة رغم خفض تقديرات نمو 2025

التقرير تضمّن مراجعات حادّة لبيانات عام 2025، إذ جرى خفض إجمالي الوظائف المضافة خلال العام إلى 181 ألفًا بدلًا من 584 ألفًا كما أُعلن سابقًا، ما يجعله أضعف أداء سنوي منذ جائحة كورونا...

أضاف الاقتصاد الأميركي 130 ألف وظيفة في كانون الثاني/يناير، متجاوزًا توقعات المحللين التي رجّحت تحقيق نحو 70 ألف وظيفة فقط، وفق تقرير سوق العمل الصادر الأربعاء. وبلغ معدل البطالة 4.3%، في تراجع طفيف مقارنة بفصل الخريف.

ورغم أن عدد الوظائف الجديدة يقلّ بـ13 ألفًا عن 143 ألف وظيفة أُضيفت في كانون الثاني/يناير 2025، فإنه يزيد بأكثر من الضعف على 50 ألف وظيفة سُجّلت في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

غير أن التقرير تضمّن مراجعات حادّة لبيانات عام 2025، إذ جرى خفض إجمالي الوظائف المضافة خلال العام إلى 181 ألفًا بدلًا من 584 ألفًا كما أُعلن سابقًا، ما يجعله أضعف أداء سنوي منذ جائحة كورونا.

وللمقارنة، أضيف مليونا وظيفة إلى الاقتصاد خلال عام 2024.

وجاءت البيانات في سياق عام اتسم بتقلبات اقتصادية ناجمة عن تغييرات متكررة في سياسات التجارة والهجرة. وكان من المقرر نشر التقرير في 6 شباط/فبراير، غير أن إغلاقًا حكوميًا قصيرًا في مطلع الشهر أدّى إلى تأجيل صدوره من قبل مكتب إحصاءات العمل.

في المقابل، أظهرت بيانات الرواتب في القطاع الخاص إضافة 22 ألف وظيفة فقط في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات البالغة 45 ألفًا، مقارنة بـ140 ألف وظيفة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أعلنت الشركات الأميركية عن 108435 عملية تسريح في كانون الثاني/يناير 2026، بزيادة 118% على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة لبداية عام منذ 2009، بحسب شركة "Challenger, Gray & Christmas".

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة في كانون الأول/ديسمبر 2025 بمقدار 386 ألف وظيفة إلى 6.542 مليون، وهو أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2020، وفق مسح فرص العمل ودوران العمالة (Jolts).

الرئيس الأميركي دونالد ترامب رحّب بالأرقام الجديدة، معتبرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها "أكبر بكثير من المتوقع". في المقابل، كان مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو قد حذّر قبل صدور التقرير من توقع أرقام مرتفعة، مشيرًا إلى أن مستوى 50 ألف وظيفة قد يكون أقرب للواقع.

ورغم التحسّن في كانون الثاني/يناير، لم يبلغ تباطؤ سوق العمل حدًا يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار تقلب التضخم.

وسجّل معدل التضخم 2.7% في كانون الأول/ديسمبر، بينما أظهر استطلاع جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين ارتفاع المؤشر إلى 57.3 في شباط/فبراير، لكنه بقي أدنى بأكثر من 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

