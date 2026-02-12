الذهب يتراجع 0.3% مع صعود الدولار بعد بيانات وظائف قوية

أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية ولاية رئيسه جيروم باول في أيار/مايو، مع احتمال خفضها في حزيران/يونيو...

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد ارتفاع الدولار في أعقاب صدور بيانات وظائف أميركية أقوى من المتوقع، ما قلّص رهانات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرّر صدورها الجمعة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5065.98 دولارًا للأوقية، بعدما أنهى جلسة أمس على ارتفاع تجاوز 1%. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم إبريل/نيسان 0.2% إلى 5087.30 دولارًا للأوقية.

وقال المحلل لدى "أو.سي.بي.سي" كريستوفر وانج إن تقرير الوظائف القوي أسهم في تراجع توقعات خفض الفائدة، ما انعكس على أداء المعدن الأصفر.

وارتفع مؤشر الدولار عقب التقرير الذي أظهر تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة على غير المتوقع خلال كانون الثاني/يناير، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.3%. ويؤدي صعود العملة الأميركية إلى زيادة كلفة المعادن المقومة بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

غير أن مراجعات لاحقة لبيانات 2025 أظهرت أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، مقارنة بتقدير سابق بلغ 584 ألفًا، ما يحدّ من صورة المتانة في سوق العمل.

وفي سياق مالي أوسع، توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في السنة المالية 2026، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويترقب المستثمرون كذلك صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وقراءة التضخم لتحديد مسار السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 83.81 دولارًا للأوقية بعد مكاسب بلغت 4% في الجلسة السابقة، فيما انخفض البلاتين 0.3% إلى 2126.52 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1722.67 دولارًا.

