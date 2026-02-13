أسهم الشحن تهبط بقوة بعد إطلاق أداة ذكاء اصطناعي لإدارة النقل

جاءت موجة البيع عقب إعلان شركة "Algorhythm" عن قدرات منصتها "SemiCab"، التي قالت إنها تمكّن العملاء من زيادة أحجام الشحن بين 300% و400% من دون زيادة عدد الموظفين...

تراجعت أسهم شركات الشحن والخدمات اللوجستية في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل حاد، بعد إطلاق منصة ذكاء اصطناعي جديدة أثارت مخاوف المستثمرين من احتمال تقليص الطلب على الخدمات التقليدية في القطاع.

وجاءت موجة البيع عقب إعلان شركة "Algorhythm" عن قدرات منصتها "SemiCab"، التي قالت إنها تمكّن العملاء من زيادة أحجام الشحن بين 300% و400% من دون زيادة عدد الموظفين. وأدى الإعلان إلى ارتفاع سهم الشركة بنحو 30%، رغم أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 6 ملايين دولار.

في المقابل، هبط مؤشر "Russell 3000 Trucking Index"، الذي يتتبع أسهم شركات الشحن الأميركية، بنسبة 6.6% في جلسة الخميس، فيما تراجع سهم "CH Robinson Worldwide" 15% عند الإغلاق بعدما كان قد خسر ما يصل إلى 24% خلال التداول. كما انخفض سهم "Landstar System" 16% و"RXO" بنسبة 20.5%، بينما تراجعت أسهم "JB Hunt Transportation Services" و"XPO" بنحو 5% لكل منهما، في أسوأ أداء للقطاع منذ التوترات التجارية العام الماضي.

وامتدت الخسائر إلى أوروبا، حيث هبط سهم "DHL Group" 4.9% و"DSV A/S" بنسبة 11%، فيما تراجع سهم "Kuehne+Nagel International AG" 13% في تداولات متأخرة.

وقال مدير محافظ استثمارية في "Rainwater Equity" إن مستوى القلق في السوق بلغ "الدرجة الخامسة"، في إشارة إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من اضطرابات تكنولوجية واسعة. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "Algorhythm" أن رد فعل السوق كان مبالغًا فيه، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن يثير إعلان شركته، التي كانت تُصنّف سابقًا ضمن "أسهم البنس" منخفضة القيمة، هذا القدر من التقلبات.

وتزامن ذلك مع تراجع أسهم بعض شركات توزيع الأدوية في الولايات المتحدة، مثل "McKesson Corp" و"Cardinal Health"، بنحو 4%.

ويأتي التحرك ضمن موجة أوسع من القلق المرتبط بتأثيرات الذكاء الاصطناعي، بعد اضطرابات مماثلة شهدتها قطاعات البرمجيات والعقارات أخيرًا. وأشار محللون إلى تصاعد النقاش حول أدوات أتمتة مفتوحة المصدر قد تعزز قدرة الشركات الصغيرة على منافسة الكيانات الكبرى، ما يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي إعلان تقني جديد.

