تداعيات اقتصادية تشبه "بريكست": صافي الهجرة في بريطانيا قد يصبح سالبًا…

تتجه بريطانيا نحو احتمال تسجيل صافي هجرة سلبي هذا العام للمرة الأولى منذ عام 1993، في تحول حاد يعكس تشديد القيود على التأشيرات والعمالة الأجنبية، ويثير مخاوف بشأن تأثيرات اقتصادية واسعة تطال الجامعات وقطاع البناء والرعاية الصحية.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة تراجعًا إضافيًا في طلبات التأشيرات للعيش والعمل في المملكة المتحدة، بعد أن بلغ صافي الهجرة قرابة مليون شخص سنويًا قبل 3 أعوام. وتشير تقديرات إلى أن عدد الوافدين قد ينخفض هذا العام إلى ما دون عدد المغادرين، ما قد يدفع صافي الهجرة إلى المنطقة السالبة.

ويأتي التراجع نتيجة قيود فُرضت خلال العامين الماضيين، شملت رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة لتأشيرات العمل من 26200 جنيه إسترليني إلى 38700 جنيه، وزيادة عتبة رواتب تأشيرات العمل والعائلة من 20480 جنيهًا إلى 33400 جنيه، إلى جانب منع عمال الرعاية من اصطحاب أسرهم، وفرض قيود على اصطحاب أسر طلبة الدراسات العليا.

وبحسب تقديرات محللين، قد ينخفض عدد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الحاصلين على تأشيرات إلى أقل من 550000 هذا العام، مقارنة بأكثر من 1.1 مليون في 2023، في حين قد يرتفع عدد المغادرين إلى نحو 430000، مقابل 88000 في 2021. وتشير سيناريوهات محتملة إلى تراجع صافي الهجرة من 860000 في 2023 و431000 في 2024 إلى 184000 في 2025، وصولًا إلى -60000 هذا العام.

هذا التحول يضغط على قطاعات تعتمد تقليديًا على العمالة الأجنبية، مثل الجامعات التي تضررت من تراجع أعداد الطلبة الدوليين، وشركات البناء، ودور الرعاية الصحية التي تواجه صعوبات في التوظيف.

اقتصاديًا، حذّر "المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية" من أن بلوغ صافي الهجرة صفرًا قد يخفض الدخل القومي السنوي بنسبة 3.7% بحلول 2040، وهو تأثير يقارب تقديرات الخسارة المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي قدّرها «مكتب مسؤولية الموازنة» بنحو 4%.

سياسيًا، قد يخفف انخفاض الهجرة الضغط على حكومة كير ستارمر من حزب "ريفورم يو كيه" المعارض، غير أنه يضع وزيرة الخزانة رايتشل ريفز أمام تحديات مالية، نتيجة تراجع عائدات الضرائب المتوقعة وتأثر الشركات المعتمدة على المهاجرين.

ويرى باحثون أن مسار الهجرة خلال الفترة المقبلة يظل غير مؤكد، في ظل أعداد كبيرة من المقيمين بوضع مؤقت قد يغادرون أو ينجحون في تسوية أوضاعهم، ما يجعل التقديرات عرضة للتعديل.

وبينما قد يغيّر التراجع الحاد أولويات الجدل السياسي الداخلي، فإن أثره الاقتصادي يظل محل قلق في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تحفيز النمو بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن "بريكست" والتباطؤ العالمي.

