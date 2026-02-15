مؤشر أسعار الاستهلاك: تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات ونصف وأسعار الشقق تواصل الارتفاع

على مستوى المناطق، فقد ارتفعت أسعار الشقق بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر في معظم الألوية: في تل أبيب بنسبة 2.0%، وفي الجنوب بنسبة 1.0%، وفي القدس والشمال بنسبة 0.4% لكل منهما، وفي حيفا بنسبة 0.3%...

سجّل مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل انخفاضًا بنسبة 0.3% خلال شهر كانون الثاني/يناير مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر، وفق ما نشرته دائرة الإحصاء المركزية، الأحد، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.8%، وهو المستوى الأدنى منذ نحو أربع سنوات ونصف.

وفي المقابل، أظهرت المعطيات استمرار ارتفاع أسعار الشقق السكنية، إذ ارتفعت خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهرين السابقين، لتسجّل بذلك الزيادة الثانية على التوالي، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1% في الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر، عقب ثمانية مؤشرات متتالية من التراجع.

وسُجّلت في كانون الثاني/ يناير انخفاضات ملحوظة في عدة بنود استهلاكية، أبرزها الملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة 3.9%، والنقل بنسبة 2.8%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.7%، إضافة إلى انخفاض طفيف في خدمات السكن التي يملكها شاغلوها بنسبة 0.2%. في المقابل، ارتفعت أسعار بنود أخرى، من بينها فئة "المتفرقات" بنسبة 2.4%، والفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 0.8%، والخدمات الصحية بنسبة 0.7%.

وفي سوق الإيجارات، ارتفع بدل الإيجار بنسبة 2.6% لدى المستأجرين الذين جددوا عقودهم، بينما سجّل ارتفاعًا أكبر بلغ 6.0% لدى المستأجرين الجدد.

أما على مستوى المناطق، فقد ارتفعت أسعار الشقق بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر في معظم الألوية: في تل أبيب بنسبة 2.0%، وفي الجنوب بنسبة 1.0%، وفي القدس والشمال بنسبة 0.4% لكل منهما، وفي حيفا بنسبة 0.3%، فيما لم تُسجّل أي زيادة في منطقة المركز.

وبالنظر إلى المعطيات السنوية، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.4% خلال العام الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.