15/02/2026 - 21:53

مؤشر أسعار الاستهلاك: تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات ونصف وأسعار الشقق تواصل الارتفاع

ورشة بناء في تل أبيب (أبراج سكنية "Getty images")

سجّل مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل انخفاضًا بنسبة 0.3% خلال شهر كانون الثاني/يناير مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر، وفق ما نشرته دائرة الإحصاء المركزية، الأحد، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.8%، وهو المستوى الأدنى منذ نحو أربع سنوات ونصف.

وفي المقابل، أظهرت المعطيات استمرار ارتفاع أسعار الشقق السكنية، إذ ارتفعت خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهرين السابقين، لتسجّل بذلك الزيادة الثانية على التوالي، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 1% في الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر، عقب ثمانية مؤشرات متتالية من التراجع.

وسُجّلت في كانون الثاني/ يناير انخفاضات ملحوظة في عدة بنود استهلاكية، أبرزها الملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة 3.9%، والنقل بنسبة 2.8%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.7%، إضافة إلى انخفاض طفيف في خدمات السكن التي يملكها شاغلوها بنسبة 0.2%. في المقابل، ارتفعت أسعار بنود أخرى، من بينها فئة "المتفرقات" بنسبة 2.4%، والفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 0.8%، والخدمات الصحية بنسبة 0.7%.

وفي سوق الإيجارات، ارتفع بدل الإيجار بنسبة 2.6% لدى المستأجرين الذين جددوا عقودهم، بينما سجّل ارتفاعًا أكبر بلغ 6.0% لدى المستأجرين الجدد.

أما على مستوى المناطق، فقد ارتفعت أسعار الشقق بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر في معظم الألوية: في تل أبيب بنسبة 2.0%، وفي الجنوب بنسبة 1.0%، وفي القدس والشمال بنسبة 0.4% لكل منهما، وفي حيفا بنسبة 0.3%، فيما لم تُسجّل أي زيادة في منطقة المركز.

وبالنظر إلى المعطيات السنوية، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.4% خلال العام الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

