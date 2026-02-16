الاقتصاد الإسرائيلي: ارتفاع الأجور وتراجع التضخم المالي واستمرار الجمود في قطاع الهايتك

صعّب ارتفاع الفائدة على قطاع الصناعات والأعمال التوسع والاستثمار وخلق أماكن عمل جديدة، وعلى قطاع سوق المساكن بشكل خاص، الأمر الذي انعكس خلال العام الأخير بتراجع جدي في سوق بيع المنازل...

نشرت في الأيام الأخيرة عدة معطيات تشي بمسار تعافي الاقتصاد الإسرائيلي بعد عامين من الحرب، مقابل مؤشرات أخرى غير مشجعة بشأن استمرار هذا التعافي.

ارتفاع الأجور

أصدرت دائرة الإحصاء المركزية في 4 شباط/فبراير الحالي تقريرًا حول متوسط الأجر الإجمالي (غير الصافي) لوظيفة أجير في الاقتصاد الإسرائيلي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إضافة إلى تقديرات أولية لشهر كانون الأول/ديسمبر 2025.

وفقًا للمعطيات، بلغ متوسط الأجر الإجمالي للأجير في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 نحو 13,588 شيكل، بارتفاع نسبته 4.6% مقارنةً بتشرين الثاني/نوفمبر 2024. ويشير التقرير إلى أن عدد الوظائف في سوق العمل الإسرائيلي بلغ 4.125 مليون وظيفة، بارتفاع 2.0% مقارنةً بتشرين الثاني/نوفمبر 2024، و1.1% مقارنةً بتشرين الأول/أكتوبر 2025.

أما التقديرات الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر 2025 فتُظهر أن متوسط الأجر الإجمالي لجميع العاملين بلغ 14,349 شيكل (زيادة 2.8% سنويًا)، فيما بلغ متوسط أجر العاملين الإسرائيليين 14,677 شيكل (زيادة 3.1%). كما ارتفع عدد الوظائف إلى 4.401 مليون وظيفة، بزيادة سنوية 2.3%.

على مستوى القطاعات الاقتصادية، يُعدّ قطاع الشركات غير المالية الأكبر في الاقتصاد، حيث يضم 63.3% من إجمالي الوظائف (2.612 مليون وظيفة)، وبلغ فيه متوسط الأجر 15,095 شيكل. بينما بلغ متوسط الأجور في قطاع الهايتك، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، نحو 31,332 شيكل، بزيادة 5.9% مقارنةً بالعام السابق. وبلغ عدد الوظائف في هذا القطاع 402.9 ألف وظيفة، أي نحو 9.8% من إجمالي الوظائف في الاقتصاد، مع نمو سنوي نسبته 1.2%. بينما كان متوسط الأجور في قطاع شركات الخدمات المالية والتأمين 21,499 شيكل، في حين سُجّلت القطاعات ذات الأجور الأدنى في قطاع المنظمات الأهلية (المنظمات غير الربحية) بمتوسط 7,290 شيكل، وقطاع الخدمات الأسرية بمتوسط 6,202 شيكل.

تشير هذه المعطيات إلى استمرار الاتجاه العام بارتفاع الأجور، لكن بوتيرة معتدلة مقارنةً بفترات سابقة. وبشكل عام، يوضح التقرير استمرار نمو سوق العمل من حيث عدد الوظائف، مع زيادة معتدلة في الأجور، واستمرار الفجوات بين القطاعات، خصوصًا لصالح قطاع التكنولوجيا المتقدمة والقطاع المالي.

جمود في مؤشرات التشغيل في قطاع الهايتك

مقابل هذه المؤشرات الإيجابية، يستمر القلق من مؤشرات الجمود في مستوى التشغيل في قطاع الهايتك، وارتفاع طفيف في معدلات البطالة ونسبة الباحثين عن وظائف، خاصة في فرع البرمجيات. فقد أوضح تقرير صادر عن دائرة التشغيل يوم 15 شباط/فبراير الجاري، بشأن طالبي العمل في قطاع الهايتك، أن عددهم تراجع من نحو 20 ألفًا في حزيران/يونيو الماضي إلى نحو 16 ألفًا في كانون الأول/ديسمبر، رغم أن هذا الرقم لا يزال يُعدّ مرتفعًا نسبيًا. إلا أن التقرير يوفر معطًى إيجابيًا آخر يتمثل في ارتفاع شبه دائم بنسبة 15% خلال العام الأخير في عدد الوظائف الشاغرة في قطاع الهايتك. ففي نهاية عام 2025 بلغ عددها نحو 18.3 ألف وظيفة، مقارنةً بنحو 15.9 ألف وظيفة في مطلع العام.

مع ذلك، فإن المعطيات الإيجابية لا تشمل مطوّري البرمجيات. فقد كان عدد طالبي العمل من مطوّري البرمجيات في كانون الأول/ديسمبر 2025 أعلى بمقدار 1.75 مرة مقارنةً بعددهم في كانون الأول/ديسمبر 2022. ومن بين مجالات العمل في الهايتك، سُجّل أدنى ارتفاع في عدد طالبي العمل لدى فئة مهندسي الميكانيك والتقنيين في هندسة الميكانيك، حيث لم تتجاوز الزيادة 1.05 مرة فقط.

وفي حين يشهد العدد الإجمالي لطالبي العمل في قطاع الهايتك تباطؤًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، فإن عدد طالبي العمل في مجالات البرمجيات يواصل الارتفاع. وقد شكّلوا، إلى جانب محلّلي النظم، نحو 51% من إجمالي طالبي العمل في قطاع الهايتك في كانون الأول/ديسمبر 2025.

الجمود في حجم التشغيل في قطاع الهايتك وتراجع الطلب في فرع البرمجيات يشكّلان مؤشرًا مقلقًا نتيجة مركزية قطاع الهايتك في دفع النمو الاقتصادي، ورفع الاستهلاك والتشغيل ودفع الضرائب. تباطؤ هذا القطاع قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي الكلي.

تراجع التضخم المالي

شكّل ارتفاع التضخم المالي، أي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، إشكالية جدية في الاقتصاد الإسرائيلي منذ انتهاء أزمة جائحة كورونا، ومن ثم الحرب في أوكرانيا عام 2022، وأدى إلى رفع سعر الفائدة البنكية الأساسية. صعّب ارتفاع الفائدة على قطاع الصناعات والأعمال التوسع والاستثمار وخلق أماكن عمل جديدة، وعلى قطاع سوق المساكن بشكل خاص، الأمر الذي انعكس خلال العام الأخير بتراجع جدي في سوق بيع المنازل.

في الأشهر الأخيرة بدأت بوادر كبح ارتفاع الأسعار وتراجع التضخم المالي، مما دفع محافظ بنك إسرائيل إلى خفض فائدة البنك المركزي مرتين على التوالي، من 4.5% إلى 4% في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لتصل نسبة الفائدة البنكية الأساسية إلى 5.5%. وعلى ما يبدو أن وتيرة انخفاض التضخم المالي ليست مؤقتة. وفقًا لمؤشر غلاء المعيشة الذي نُشر يوم الأحد 15 شباط/فبراير، تراجع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 0.3% مقارنةً بشهر كانون الأول/ديسمبر 2025. بذلك يمكن القول إن سياسات محافظ بنك إسرائيل بالإبقاء على مستوى فائدة مرتفع خلال العام الأخير ساهمت في كبح ارتفاع الأسعار، على الرغم من الضغوط التي جاءت من قبل وزير المالية لخفض الفائدة.

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية (كانون الثاني/يناير 2026 مقارنةً بكانون الثاني/يناير 2025)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.8%، وبذلك تراجع إلى ما دون نصف هدف التضخم السنوي الذي حدّده بنك إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ تموز/يوليو 2021. وجاءت معطيات التضخم المالي لشهر شباط/فبراير أدنى بقليل من توقعات الاقتصاديين، الذين رجّحوا انخفاضًا بنسبة 0.2%، بما يعكس معدل تضخم سنوي يبلغ 1.9%.

وقد سجل المؤشر انخفاضات بارزة في الأسعار في البنود التالية: الملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة 3.9%؛ النقل الذي انخفض بنسبة 2.8%؛ الثقافة والترفيه الذي انخفض بنسبة 0.7%؛ وخدمات السكن التي تراجعت بنسبة 0.2%. كما انخفضت أسعار الرحلات الجوية إلى الخارج بنسبة ملحوظة بلغت 8.1%. ويمكن تفسير تراجع الأسعار في قسم من هذه الفروع نتيجة التراجع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في الأشهر الأخيرة.

في المقابل، سُجّلت ارتفاعات بارزة في الأسعار في البنود التالية: السلع والخدمات المتنوعة التي ارتفعت بنسبة 2.4%؛ الخضروات والفواكه الطازجة التي ارتفعت بنسبة 0.8%؛ الصحة بنسبة 0.7%؛ وأسعار إيجار المساكن التي ارتفعت بنسبة 0.3%.

تواصل ارتفاع أسعار الشقق السكنية

وفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، استمرت أسعار الشقق السكنية بالارتفاع، بحيث ارتفعت بنسبة 0.8% خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2025. ويُذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تسجّل فيها أسعار المساكن ارتفاعًا، بعد أن كانت قد ارتفعت في الشهر السابق بنسبة 0.7%، منهيةً سلسلة من التراجعات استمرت ثمانية أشهر متتالية.

ارتفاع أسعار الشقق السكنية يأتي على الرغم من الأزمة التي تواجه سوق الشقق والمنازل، إذ نشر موقع واينت قبل عدة أيام (11 شباط/فبراير)، استنادًا إلى معطيات وزارة المالية، أنه خلال العام الماضي (2025) تم شراء 84,879 شقة سكنية، بانخفاض نسبته 11% مقارنةً بعام 2024. وبينما لم تشهد مبيعات الشقق المستعملة تغييرًا ملحوظًا، تراجعت مبيعات المقاولين في السوق بنسبة 34%. إلا أن معطيات وزارة المالية تشير إلى تحسن طفيف في فرع بيع الشقق السكنية خلال الشهر الأول من هذا العام. وعلى ما يبدو أن خفض الفائدة البنكية ساهم في هذا التحسن.

بذلك حمل مؤشر التضخم المالي لشهر شباط/فبراير نتائج إيجابية تمثلت بتراجع عام للمؤشر وانخفاض أسعار في فروع معيشية مركزية، مقابل نتائج سلبية تمثلت بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه وبعض الفروع الاقتصادية. والأبرز هو استمرار ارتفاع أسعار الشقق والمنازل. ويمكن اعتبار عدم ارتفاع الأسعار مؤشرًا إضافيًا على تعافي واستقرار الاقتصاد الإسرائيلي بعد عامين من الحرب.