تراجع الذهب مع صعود الدولار وترقّب خفض الفائدة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، وذلك بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، بدعم من بيانات تضخم أميركية جاءت أقل من التوقعات وعزّزت احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 01:11 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 5020.10 دولارًا للأوقية، بعدما صعد 2.5% في الجلسة الماضية. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان/أبريل بنسبة 0.1% إلى 5039.50 دولارًا للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعًا، ما يجعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أعلى كلفةً لحائزي العملات الأخرى. وكانت وزارة العمل الأميركية قد أعلنت، يوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في كانون الثاني/يناير، مقابل توقعات بزيادة 0.3%، وذلك بعد صعود غير معدل بنسبة 0.3% في كانون الأول/ديسمبر. وعادةً ما يعزز تباطؤ التضخم فرص خفض أسعار الفائدة.

ووفق بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون خفضًا إجماليًا للفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال العام الحالي، على أن يكون أول خفض في تموز/يوليو.

ويميل الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار فائدة منخفضة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 76.92 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعها 3% يوم الجمعة. وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 2054.35 دولارًا، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1692.23 دولارًا للأوقية.

