فجوة الأجور في بريطانيا لن تُحلّ قبل 2056

قال الأمين العام للاتحاد، بول نواك، إن استمرار هذا الواقع في عام 2026 "أمر غير مقبول"، لافتًا إلى أن النساء يتحمّلن العبء الأكبر في ظل أزمة غلاء المعيشة، ولا يمكنهن تحمّل خسارة مزيد من الدخل...

حذّر اتحاد نقابات العمال البريطاني من أن فجوة الأجور بين الرجال والنساء في المملكة المتحدة لن تُسدّ قبل عام 2056 إذا استمر التقدم بالمعدلات الحالية، مؤكدًا أن النساء خسرن فعليًا أجر شهر ونصف منذ بداية العام مقارنةً بالرجال.

وبحسب تقرير الاتحاد، تبلغ فجوة الأجور السنوية 2,548 جنيهًا إسترلينيًا، فيما يصل الفارق الإجمالي إلى 12.8%. وأوضح أن وتيرة تحسّن أجور النساء مقارنةً بالرجال بطيئة إلى حدّ يجعل إغلاق الفجوة يحتاج إلى نحو 30 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن التفاوت يتفاقم مع التقدم في العمر، إذ تتحمل النساء مسؤوليات رعاية غير مدفوعة الأجر بنسب أعلى من الرجال، في ظل نقص الدعم في مجالات رعاية الأطفال والخدمات الاجتماعية والعمل المرن.

وتختلف الفجوة باختلاف القطاعات. ففي قطاع المياه، تتقاضى النساء أجورًا أعلى بنسبة 3% من الرجال في المتوسط، بينما يقلّ أجرهن بنسبة 3% في قطاعات الإقامة والطعام والزراعة. إلا أن الفارق يرتفع إلى 17% في قطاع التعليم، ويصل إلى 27.2% في قطاعي التمويل والتأمين.

ودعا نواك إلى تطبيق صارم لقانون حقوق العمل الذي أقرّته حكومة حزب العمال العام الماضي، معتبرًا أنه قد يشكّل خطوة مهمة نحو تقليص الفجوة، خصوصًا من خلال حظر عقود العمل ذات الساعات الصفرية، وإلزام أصحاب العمل بنشر خطط واضحة لمعالجة فروق الأجور بين الجنسين.

وفي سياق متصل، أشارت دراسة نُشرت في آب/أغسطس 2025 في مجلة بريطانية متخصصة في العلاقات الصناعية إلى أن الفجوة قد تكون أوسع مما تُظهره البيانات الرسمية، بسبب ثغرات في منهجية جمع البيانات من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية، الذي يعتمد بصورة أكبر على بيانات أصحاب العمل الكبار.

