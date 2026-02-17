الذهب ينخفض 2% مع ارتفاع الدولار وضعف السيولة

الأسواق تتوقع حاليًّا ثلاثة تخفيضات للفائدة الأميركية هذا العام، وعادة ما يرتفع الذهب في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

انخفض الذهب بأكثر من 2%، اليوم الثلاثاء، مع استمرار ضعف السيولة في الأسواق الرئيسية بسبب العطلات، في وقت أدى فيه ارتفاع الدولار وانحسار توترات جيوسياسية إلى زيادة الضغط على الأسعار.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4898.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:22 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، عند 4862 دولارًا في وقت سابق.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

والأسواق في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، وكانت الأسواق الأميركية مغلقة، أمس الإثنين، بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.

ويمكن أن يوفر محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر كانون الثاني/ يناير، المقرر صدوره غدًا الأربعاء، للمستثمرين مزيدًا من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" إلى أنّ الأسواق تتوقع حاليًّا ثلاثة تخفيضات للفائدة الأميركية هذا العام، وأن يكون أولها في حزيران/ يونيو.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدًا، في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 74.51 دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من 5% في وقت سابق.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2000.27 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 2.4% إلى 1682.23 دولار.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسة، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنّه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، المقررة اليوم الثلاثاء في جنيف. كما سيلتقي ممثلون أوكرانيون وروس هناك هذا الأسبوع، لإجراء محادثات سلام بوساطة أميركية.