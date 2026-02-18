توتّر في الأسواق الماليّة: الدولار يرتفع مع التركيز على محادثات روسيا وأوكرانيا

ومع إغلاق الكثير من الأسواق الآسيوية بسبب عطلة رأس السنة القمرية، ظلّ تركيز المستثمرين منصبًا على محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي وعلى بيانات اقتصادية أميركية مهمة من المقرر صدورها يوم الجمعة...

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء مع استمرار توتر الأسواق بسبب المخاطر الجيوسياسية، وترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثًا عن مؤشرات على أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الين بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الدفعة الأولى من استثمارات ضخمة تعتزم طوكيو ضخها في الولايات المتحدة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة، وقال إن السياسة النقدية يجب أن تواصل تحفيز النشاط الاقتصادي.

واستقر اليورو بعدما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعتزم ترك منصبها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل/نيسان 2027 لإتاحة الفرصة للرئيس إيمانويل ماكرون للمشاركة في اختيار من سيخلفها في المنصب.

وردًا على تقرير الصحيفة، قال البنك المركزي الأوروبي إن لاغارد تركز بشكل كامل على مهمتها، ولم تتخذ قرارًا بشأن نهاية ولايتها.

وأشارت إيران إلى إحراز تقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في جنيف، في حين استمرت مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة آي.جي: "نشهد ارتفاع الدولار بعض الشيء في سياق محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة (في مجلس الاحتياطي الاتحادي)، والسلع المعمرة، وربما مجرد تصفية بعض مراكز البيع على المكشوف قبل ذلك... لكنني أشعر أننا في مرحلة ترقب وانتظار".

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، 0.1% ليسجل 97.23 نقطة. وتراجع اليورو 0.09% إلى 1.1842 دولار. وهبط الين 0.2% ليصل إلى 153.56 للدولار. ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3554 دولار بعد تراجع 0.5% أمس الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية خلال الجولة الثانية من المحادثات النووية في جنيف أمس الثلاثاء، لكن لا يزال أمام الطرفين مسائل يتعين العمل عليها.

وفي جنيف أيضًا، اختتم مفاوضون من أوكرانيا وروسيا اليوم الأول من محادثات سلام بوساطة أميركية تستمر يومين، وسط ضغوط من ترامب على كييف للتحرك سريعًا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام.

