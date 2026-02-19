تراجع الأسهم الأوروبيّة وسط التوترات الأميركيّة الإيرانيّة

جاء هذا الأداء وسط ترقّب عالمي بعد تكثيف واشنطن وطهران أنشطتهما العسكرية في الشرق الأوسط، رغم ظهور مؤشرات تقدّم في المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في جنيف...

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، في ظل صدور نتائج أعمال متباينة لعدد من الشركات الكبرى، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزّز حالة الحذر في الأسواق.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمئة إلى 628.24 نقطة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، متراجعًا عن مستوى إغلاق قياسي كان قد سجّله في الجلسة السابقة.

وجاء هذا الأداء وسط ترقّب عالمي بعد تكثيف واشنطن وطهران أنشطتهما العسكرية في الشرق الأوسط، رغم ظهور مؤشرات تقدّم في المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في جنيف.

في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي بشكل طفيف، مدعومًا بزيادة أسعار النفط بنحو واحد بالمئة.

وعلى صعيد الشركات، هبط سهم "إيرباص" بنسبة 5.4 بالمئة عقب تقليص الشركة هدفها الأساسي لإنتاج الطائرات النفاثة. في حين ارتفع سهم "نستله" بنسبة 3.5 بالمئة بعدما أعلنت نموًا فاق التوقعات في مبيعات الربع الرابع، إلى جانب خطط لبيع وحدة أعمال الآيس كريم.

كما تراجع سهم "ريو تنتينو" بنسبة 3.8 بالمئة بعد إعلان أرباح سنوية جاءت دون التوقعات نتيجة انخفاض أسعار خام الحديد، ما دفع مؤشر قطاع التعدين الأوسع إلى الهبوط بنسبة 2.3 بالمئة، ليكون الأكثر تراجعًا بين القطاعات الفرعية.

