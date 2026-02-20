استمرار "المعطيات الإيجابية" في الاقتصاد الإسرائيلي… فهل تمهّد لخفض الفائدة؟

في الوقت الراهن، تُعدّ نسبة الفائدة الأساسية في إسرائيل من بين الأعلى مقارنة بالدول المتطورة، وهو ما يعزّز الضغوط باتجاه تخفيف السياسة النقدية. وقد يشكّل هذا المعطى حافزًا إضافيًا لبنك إسرائيل للنظر في خفض الفائدة، حتى في ظل استمرار التوترات

نشرت دائرة الإحصاء المركزية، يوم الأربعاء 18 شباط/فبراير، تقريرها حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي الكلي لعام 2025 مقارنة بعام 2024. وتُظهر المعطيات، في المجمل، استمرار مسار التعافي النسبي في النشاط الاقتصادي بعد التباطؤ الذي شهده عام 2024، وإن ظلّ النمو في مستويات معتدلة.

النمو الاقتصادي والناتج المحلي

تشير النتائج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع في عام 2025 بنسبة 3.1%، مقارنة بنمو بلغ 1.0% في عام 2024. وبالنظر إلى أن عدد السكان ارتفع بنسبة 1.4%، سجّل الناتج المحلي للفرد نموًا فعليًا قدره 1.7%، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 0.3% في العام السابق. وبحسب المعطيات، بلغ الناتج المحلي للفرد نحو 208.9 ألف شيكل بالأسعار الجارية، ما يعكس تحسّنًا نسبيًا في متوسط الدخل الاقتصادي للفرد خلال العام.

ويُظهر التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي للفرد في إسرائيل تجاوز بشكل طفيف متوسط توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمستوى النمو في إسرائيل، الذي قُدِّر بنحو 1.3% لعام 2025.

أما على صعيد البيانات الفصلية، فقد سجّل الناتج المحلي في الربع الرابع من عام 2025 نموًا بنسبة 4.0% (بحساب سنوي)، وذلك بعد قفزة لافتة بلغت 12.7% في الربع الثالث، وجاء هذا التعافي عقب تباطؤ في النمو خلال الربع الثاني من العام نفسه.

أداء القطاعات الاقتصادية

شهد الناتج المحلي في القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 3.8%. وتوضح معطيات دائرة الإحصاء المركزية وجود تفاوت في الأداء بين القطاعات الاقتصادية.

ففي فرع الصناعة والتعدين كان هناك ارتفاع بنسبة 1.3%. وفي فرع البناء ارتفاع بنسبة 4.7% بعد انكماش في العام السابق. أما في فرع التجارة والمطاعم والفندقة فكان ارتفاع طفيف بنسبة 1.1%، مما يشير إلى أن هذه الفروع التي تعتمد بالأساس على السياحة لم تتعافَ بعد من الأزمة الاقتصادية. أما في فرع المعلومات والاتصالات، أي فرع التقنيات الفائقة التي تعتبر محركًا أساسيًا للنمو في الاقتصاد الإسرائيلي، فاستمر الارتفاع في الناتج وبمستويات عالية بلغت 8.9%. وكذلك الحال في فرع النقل والتخزين والبريد، بحيث ارتفع الناتج بشكل ملحوظ بنسبة 9.1%. وفي فرع الخدمات المالية وخدمات الأعمال الأخرى فكان ارتفاع معتدل بنسبة 3.8%. أما قطاع الخدمات العامة والمجتمعية فقد ارتفع الناتج بنسبة 1.2% بعد نمو مرتفع بلغ 6.6% في 2024، ما يعكس تباطؤًا في الإنفاق الحكومي.

الاستهلاك والاستثمار

في مجال الاستهلاك والمصروفات الخاصة، نجد أن الاستهلاك الخاص ارتفع عام 2025 بنسبة 2.6%، مقابل 3.9% في 2024. أما الاستهلاك الخاص للفرد فارتفع بنسبة 1.2%. ويعكس هذا النمو زيادة بنسبة 2.0% في استهلاك الخدمات للفرد، وزيادة طفيفة (0.5%) في استهلاك الغذاء والمشروبات، وارتفاع بنسبة 6.0% في استهلاك السلع شبه المعمرة، مقابل انخفاض بنسبة 10% في استهلاك السلع المعمرة بعد ارتفاع قوي في العام السابق.

أما الاستهلاك الحكومي فقد ارتفع بنسبة 1.7% فقط، بعد ارتفاع استثنائي بلغ 11.8% في 2024 نتيجة ارتفاع نفقات الحرب. وقد انخفض الإنفاق في مجال الأمن بنسبة 1.3% في 2025، لكنه بقي مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة للحرب.

بالنسبة للاستثمار في الأصول الثابتة، فقد ارتفع بنسبة 8.1% بعد انخفاض في 2024. ويشمل ذلك زيادة بنسبة 16% في الاستثمار في البناء السكني بعد تراجع حاد في العام السابق، وارتفاع بنسبة 6.2% في البناء غير السكني. كذلك كان هناك نمو بنسبة 12.6% في الاستثمار في الآلات والمعدات، وارتفاع بنسبة 11.3% في استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التجارة الخارجية

ارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 7.7% بعد انخفاض طفيف في 2024، وهو انعكاس للزيادة في الاستهلاك الشخصي للسلع والخدمات، ومنها خدمات السياحة والسفر. وقد تُرجم ذلك بارتفاع واردات الخدمات بنسبة 14.8%، منها 27% في خدمات السياحة. كما ارتفعت واردات السلع المدنية بنسبة 4.3%، والعسكرية بنسبة 5%.

أما الصادرات فقد ارتفعت بنسبة 5.9% بعد انخفاض في العام السابق. ويشمل ذلك ارتفاع الصادرات الصناعية (باستثناء الألماس) بنسبة 6.5%، ونمو صادرات الخدمات بنسبة 5.7%، منها 26.6% في خدمات السياحة. وارتفعت صادرات شركات التكنولوجيا الناشئة بنسبة 7.2%. وباستثناء الألماس والشركات الناشئة، ارتفعت الصادرات بنسبة 6.1%.

الدخل والأسعار

ارتفع الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5%، وهو معدل أعلى من نمو الناتج نتيجة تحسن شروط التبادل التجاري (ارتفاع أسعار الصادرات أكثر من الواردات). أما الأسعار، فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد بنسبة 0.6%. وانخفضت أسعار الواردات بنسبة 5%، بينما ارتفعت أسعار الناتج المحلي بنسبة 2.1%.

المالية العامة والعجز

مقابل التحسن في معطيات أداء الاقتصاد الإسرائيلي في العام 2025، ما زالت هناك إشكاليات جدية في جانب الحسابات القومية، خاصة العجز المالي للحكومة والدين الخارجي، على الرغم من تسجيل تحسن ما مقارنة بمعطيات العام 2024. إذ بلغ العجز في الحساب الجاري للحكومة 110 مليارات شيكل في 2025، أي ما يعادل 4.3% من الناتج المحلي، مقارنة بـ6.5% في 2024. أما العجز الإجمالي (بما في ذلك حساب رأس المال) فقد بلغ 5.2% من الناتج، مقابل 8.1% في العام السابق.

وقد ارتفعت الإيرادات الحكومية الجارية بنسبة 12.5%، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 5.7% فقط، ما يعكس تراجعًا نسبيًا في النفقات الاستثنائية المرتبطة بالحرب مقارنة بعام 2024.

بشكل عام، يُظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2025 شهد تعافيًا معتدلًا في النمو والاستثمار والصادرات، مع تحسن نسبي في العجز الحكومي، رغم استمرار آثار الإنفاق المرتبط بالحرب في العام السابق.

الفائدة الأساسية… رهينة التطورات الأمنية

على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي وردت في تقرير دائرة الإحصاء المركزية، إلى جانب تراجع مؤشر غلاء المعيشة في كانون الثاني/يناير بنسبة 0.3%، وانخفاض معدل التضخم السنوي إلى نحو 1.8% فقط، فإن هذه المعطيات قد لا تكون كافية لدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي، الذي لا يزال مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة.

فبعد تراجع مؤشر الأسعار في كانون الثاني/يناير، واستمرار انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وهو ما يضغط على تنافسية الصادرات الإسرائيلية، سادت توقعات متفائلة في أوساط قطاع الأعمال والأسواق المالية بأن تتوافر الظروف الملائمة لخطوة نحو خفض الفائدة. إلا أن مسار القرار النقدي يبقى مرتبطًا بجملة اعتبارات إضافية، في مقدمتها التطورات الأمنية والاستقرار المالي العام.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية في 19 شباط/فبراير 2026، كان من المتوقع أن تدفع هذه المعطيات بنك إسرائيل إلى الإعلان عن خفض إضافي لسعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الاثنين 23 شباط/فبراير 2026.

غير أن المشهد تبدّل في الأيام الأخيرة، وفقًا للصحيفة. فقد تراجع سعر صرف الشيكل أمام الدولار وكذلك أمام سلة العملات الرئيسية، وارتفع سعر صرف الدولار تدريجيًا ليبلغ نحو 3.14 شيكل. وتزايدت المخاوف من احتمال شن الولايات المتحدة حملة عسكرية ضد إيران قد تنضم إليها إسرائيل. مثل هذا السيناريو من شأنه أن ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية، وأن يترك آثارًا خاصة على الاقتصاد الإسرائيلي، ما يعقّد حسابات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

في مقابل تنامي التشاؤم حيال احتمال خفض الفائدة، تبرز أصوات أخرى تقلّل من تأثير التوترات الأمنية وتصاعد احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة على قرار بنك إسرائيل، وتدعو إلى التركيز على الاعتبارات الاقتصادية البحتة.

وفي هذا السياق، أشار تقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية (19 شباط/فبراير 2026) إلى وجود عوامل اقتصادية قد تدفع باتجاه خفض سعر الفائدة. وتستند الصحيفة في تقديرها إلى تراجع مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي، وهو إشارة إلى انحسار موجة التضخم التي رافقت الاقتصاد الإسرائيلي منذ عام 2022 في أعقاب التعافي من جائحة كورونا، الأمر الذي قد يوفّر مبررًا اقتصاديًا لخطوة خفض الفائدة.

كما تشير الصحيفة إلى أن موجة التضخم في إسرائيل كانت معتدلة نسبيًا مقارنة بالدول المتطورة؛ إذ تجاوز معدل التضخم في إسرائيل عام 2022 مستوى 5%، في حين تخطى متوسط التضخم في الدول المتطورة خلال العام ذاته 7%، ما يمنح صناع القرار النقدي هامشًا أوسع للمناورة.

في الوقت الراهن، تُعدّ نسبة الفائدة الأساسية في إسرائيل من بين الأعلى مقارنة بالدول المتطورة، وهو ما يعزّز الضغوط باتجاه تخفيف السياسة النقدية. وقد يشكّل هذا المعطى حافزًا إضافيًا لبنك إسرائيل للنظر في خفض الفائدة، حتى في ظل استمرار التوترات الأمنية، إذا ما رجحت الاعتبارات الاقتصادية كفة القرار.