الذهب يرتفع مع تزايد الضبابية إثر قرار محكمة بشأن رسوم ترامب الجمركية

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الإثنين، مدفوعا بالضبابية التي أثارها قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب من بين أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 05:58 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 5158.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 30 كانون الثاني/ يناير.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم نيسان/ أبريل بنسبة 2% إلى 5180.40 دولار.

وقال كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم تريد"، تيم ووترر، "زاد قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، الذي أثار غضب الرئيس الأميركي، من حالة الضبابية التي تكتنف الأسواق العالمية، إذ يعود المتعاملون إلى الذهب بوصفه ملاذا دفاعيا".

وألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الشاملة، التي فرضها ترامب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهة بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، ويحمل تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور القرار، أعلن ترامب اعتزامه رفع الرسوم الجمركية المؤقتة المفروضة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10% إلى 15%.

وأضاف ووترر "تعتمد عودة الذهب إلى ما يتجاوز مستوى 5400 دولار في المدى القريب، على طول مدة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية وما إذا كانت الولايات المتحدة ستنفذ عملا عسكريا على إيران".

وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة، مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، في محاولة لتجنب هجوم أميركي.

وأظهرت بيانات، نُشرت الجمعة، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في كانون الأول/ ديسمبر، وتشير مؤشرات إلى زيادة إضافية في كانون الثاني/ يناير، الأمر الذي سيعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي لن يقدم على خفض أسعار الفائدة قبل حزيران/ يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 86.98 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2158.55 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.2% 1745.09 دولار.