مع تصاعد قلق الرسوم الأميركية: بتكوين تتراجع دون 65 ألف دولار

هبطت عملة "بتكوين" دون مستوى 65 ألف دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، متأثرة بموجة جديدة من القلق بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، ما زاد من اضطراب سوق العملات المشفرة.

وتراجعت العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة وصلت إلى 4.8 بالمئة لتسجل نحو 64300 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 6 شباط/فبراير، فيما خسرت "إيثريوم" 5.2 بالمئة.

وجاءت الضغوط بعد تصريحات لمسؤولين أميركيين أكدوا أن الاتفاقات التجارية المبرمة سابقًا لا تزال سارية، رغم حكم للمحكمة العليا أبطل استخدام الرئيس دونالد ترامب صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية.

وكان ترامب قد أعلن عزمه رفع الرسوم العالمية من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة، ما زاد من الضبابية في الأسواق. وفي المقابل، تراجع الدولار والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، بينما ارتفع مؤشر للأسهم الآسيوية بنحو 1 بالمئة.

وقالت كارولاين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة "أوربيت ماركتس" (Orbit Markets)، إن سوق العملات المشفرة لا تزال هشة، مع تركّز التحوط عند مستوى 60000 دولار باعتباره دعمًا رئيسيًا.

وأضافت أن حالة عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي، من التوترات الجيوسياسية مع إيران إلى تقلبات الرسوم الأميركية، قد تدفع العملة لاختبار هذا المستوى مجددًا.

وكانت "بتكوين" قد محَت في وقت سابق من الشهر المكاسب التي حققتها عقب فوز ترامب بولاية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعدما سجلت مستوى قياسيًا تجاوز 126000 دولار في تشرين الأول/أكتوبر، قبل أن تدخل في موجة بيع حادة.

وخسرت سوق العملات المشفرة الأوسع أكثر من تريليوني دولار من قيمتها منذ ذلك الحين، مع تأثر الرموز الأصغر بشكل أكبر. وخلال الساعات 24 الماضية وحدها، فقدت السوق نحو 100 مليار دولار إضافية، وفق بيانات "كوين غيكو" (CoinGecko).

وأظهرت بيانات منصة "ديريبت" (Deribit) أن تحوط المستثمرين من مزيد من الهبوط يتركز عند مستوى 60000 دولار.

وكانت "بتكوين" تُتداول عند نحو 64800 دولار في الساعة 11:00 بتوقيت سنغافورة، وهو مستوى أدنى من 65000 دولار الذي وصفته رايتشل لوكاس، المحللة في "بي تي سي ماركتس" (BTC Markets)، بأنه دعم محوري.

وأضافت لوكاس أن استمرار التداول دون 65000 دولار يفتح الباب أمام اختبار مستوى 60000 دولار، فيما يتطلب أي مسار صعودي استعادة مستوى 70000 دولار لتغيير المعنويات في السوق.