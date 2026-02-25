عزا الخبراء ارتفاع أسعار الذهب والفضة ومعادن أخرى إلى استمرار الضبابية بشأن قضية الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب عودة السوق الصينية.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذا آمنا خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية؛ بعد أن ألغت المحكمة العليا مجموعة كبيرة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5174.76 دولار للأونصة، بحلول الساعة 01:59 بتوقيت غرينتش، (3:59 بتوقيت القدس).

وأنهى المعدن النفيس جلسة التداول السابقة منخفضا بأكثر من 1%، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد أن لامس في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم نيسان/ أبريل 0.3% إلى 5192.20 دولار.

وقال كبير محللي الأسواق لدى "كابيتال دوت كوم"، كايل رودا، "إن عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، يواصلان تعزيز جاذبية الذهب وإلى حد ما الفضة أيضا".

وبدأت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، تحصيل رسوم جمركية مؤقتة جديدة نسبتها 10% على الواردات من دول العالم، لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال، إن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15% مما أثار حالة ضبابية حول سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية، بعد قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة.

وأشار مسؤولان في البنك المركزي الأميركي، إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، أن الأسواق تتوقع حاليا خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ثلاث مرات هذا العام.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن من المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المحادثات النووية، غدا الخميس في جنيف .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 88.23 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الإثنين.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2.1% إلى 2212.72 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 1.4% إلى 1793.68 دولار.