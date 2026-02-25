الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسيًا بدعم من البنوك والتكنولوجيا

كانت الأسواق قد شهدت تقلبات ملحوظة في وقت سابق من العام على خلفية مخاوف مماثلة، فيما تكبدت أسهم البنوك الأوروبية خسائر حادة أمس الثلاثاء...

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى غير مسبوق اليوم الأربعاء، مدفوعة بانتعاش أسهم القطاع المالي وتراجع المخاوف المرتبطة بتأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على أنشطة الأعمال التقليدية.

وارتفع المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.4% إلى 631.6 نقطة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيًا عند 632.40 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت أسهم البنوك بأكثر من 1%، مدعومة بتحسن المعنويات العالمية، عقب إعلان شركة "أنثروبيك" الأميركية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن شراكات جديدة وإطلاق أدوات متقدمة، في مؤشر إلى أن الشركات التقليدية تتكيف مع التطورات التقنية بدلًا من مواجهة اضطرابات وشيكة.

ويُنظر إلى البنوك عادة على أنها من أكثر القطاعات تعرضًا لتداعيات التغير التكنولوجي السريع. إلا أن مؤشرات على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي ومدروس خففت المخاوف بشأن الضغوط المحتملة على هوامش الأرباح، وعززت الإقبال على المخاطرة في الأسواق، وهو ما يصب في مصلحة المؤسسات المالية.

وكانت الأسواق قد شهدت تقلبات ملحوظة في وقت سابق من العام على خلفية مخاوف مماثلة، فيما تكبدت أسهم البنوك الأوروبية خسائر حادة أمس الثلاثاء.

وعزز بنك "إتش إس بي سي"، أكبر بنك في أوروبا، الزخم الإيجابي بعدما رفع مستهدف أرباحه الرئيسية عقب تسجيل نتائج سنوية فاقت التوقعات، رغم تحمله رسومًا لمرة واحدة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، قفز سهم شركة "نوردكس" المصنعة لتوربينات الرياح بنسبة 11.6%، بعد إعلان أرباح أساسية لعام 2025 جاءت أفضل من تقديرات السوق.