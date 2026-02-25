وزير النفط العراقي: يمكننا مضاعفة إنتاج النفط تحت إدارة "شيفرون"

أشار الوزير إلى إمكان مضاعفة الإنتاج اليومي من حقل (غرب القرنة 2) تحت إدارة الشركة الأميركية، ليصل إلى 800 ألف برميل يوميا، ونالت " شيفرون" حقوقا حصرية للتفاوض مع شركة نفط البصرة، عقب الاستغناء عن خدمات "لوك أويل" الروسية

قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، لشبكة "رووداو" الكردية، اليوم الأربعاء، إن إنتاج حقل (غرب القرنة 2) النفطي يمكن أن يتضاعف إلى ما بين 750 ألفا و800 ألف برميل يوميا، تحت إدارة شركة "شيفرون" الأميركية، التي دخلت في مفاوضات حصرية لتولي إدارة عمليات الحقل بعد شركة "لوك أويل" الروسية.

وقامت السلطات العراقية بنقل إدارة الحقل؛ بعد أن أعاقت العقوبات الأميركية المفروضة على شركة "لوك أويل" قدرتها على العمل دوليا.

وهذا الحقل من أكبر حقول النفط في العالم، ويساهم بنحو 10% من إنتاج العراق النفطي، و0.5% من الإمدادات العالمية.

وحصلت "شيفرون" على حقوق حصرية لمدة عام للتفاوض مع شركة نفط البصرة، التي تولت إدارة العمليات البترولية بالحقل بشكل مؤقت.

ووفق ثلاثة مصادر مطلعة، فإن شيفرون تضغط على العراق لتحسين العائدات من حقل (غرب القرنة 2).