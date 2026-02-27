الاقتصاد الهندي ينمو في الربع الأخير من 2025 متجاوزًا التوقعات

في ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة لعام 2025، سعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دعم الاقتصاد عبر خفض ضرائب الدخل والاستهلاك، ما أسهم في انتعاش الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر الأخيرة...

سجّل الاقتصاد الهندي نموًا بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بحسب بيانات صدرت الجمعة، مدفوعًا بإنفاق استهلاكي قوي واعتماد صيغة جديدة لاحتساب الناتج الاقتصادي بدقة أكبر.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.8% في الربع الأخير من العام (من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الإحصاء.

ورغم تراجع النمو عن نسبة 8.4% المسجّلة في الربع السابق، فإنه تجاوز توقعات السوق البالغة 7.6%.

وتعزّز أرقام الجمعة مكانة الهند كأسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، وتأتي بعد عام صعب واجه فيه صانعو القرار تحديات عدة، من بينها الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، وتراجع قيمة الروبية، وضعف الاستهلاك.

وفي ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة لعام 2025، سعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دعم الاقتصاد عبر خفض ضرائب الدخل والاستهلاك، ما أسهم في انتعاش الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر الأخيرة.

كما تمكّنت نيودلهي من إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن في وقت سابق هذا الشهر، في خطوة عززت الثقة بالروبية، لكنها جاءت قبل أسابيع فقط من إلغاء المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وتُعدّ بيانات الناتج المحلي الإجمالي هذه أول أرقام تُنشر بموجب صيغة معدّلة، قالت نيودلهي إنها تعكس بصورة أفضل "واقع الاقتصاد سريع التغير".

وشملت المراجعة نقل سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي من 2011-2012 إلى 2022-2023، مع اعتماد منهجية أكثر دقة لاحتساب انكماش الأسعار، ردًا على انتقادات بأن الطريقة السابقة اعتمدت بدرجة كبيرة على مؤشر أسعار الجملة.

كما تستند حسابات النمو الآن إلى مصادر بيانات أحدث، من بينها معلومات من قواعد بيانات الضرائب وتسجيل المركبات عبر الإنترنت.

وقالت الحكومة إن البيانات الجديدة تُقرّب الأرقام الرسمية "أكثر إلى هيكل وديناميكيات الاقتصاد الحالي".