تحليل: المستثمرون يستعدون لتداعيات أوسع بسبب الحرب على إيران

تزايدت مخاوف المستثمرين من تحوّل التصعيد في المنطقة إلى أزمة ممتدة، مع ترقّب تداعيات مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي واحتمال نشوب صراع داخلي في طهران، الأمر الذي يهدد بإرباك التجارة العالمية ورفع معدلات التضخم.

تحول تصاعد الصراع في المنطقة من مجرد خطر هامشي إلى مبعث قلق كبير للمستثمرين؛ المنزعجين من احتمال اندلاع صراع على السلطة في إيران وحرب طويلة الأمد في المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على كل شيء، بدءًا من التجارة العالمية حتى التضخم.

وأدى مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، السبت، بالهجمات الأميركية والإسرائيلية إلى إثارة حالة من الفوضى، إذ ردت إيران على الهجمات بقصف مدن في الخليج، ووقفت شركات الطيران رحلاتها، وعلّقت الناقلات التي تحمل النفط ومنتجات أخرى عبورها من مضيق هرمز الحيوي.

ويتمثّل الخطر الأول على الأسواق في الضبابية المحيطة بشأن ما سيحدث لاحقا في إيران، نظرا إلى تعقيدات نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية، والطبيعة الفكرية لقاعدتها الشعبية، وقوة الحرس الثوري.

ويعقّد هذا بدوره توقعات أسعار النفط التي ترتفع منذ أسابيع، والتي أصبحت الآن رهينة بما تفعله الدول المنتجة للنفط، وكيفية تأثر مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على التضخم في أنحاء العالم، وحتى على سلامة السندات التي تعتبر حتى الآن ملاذا آمنا.

وفي هذا السياق، قال مدير إحدى المحافظ في فريق الدخل الثابت لدى "إيستسبرينغ إنفيستمينتس" في سنغافورة، رونج رين جوه؛ "ازدادت المخاطر المحتملة في الشرق الأوسط. ستعيد الأسواق تقييم أسعارها من صدمة جيوسياسية إلى صدمة مخاطر النظام، وصراع مطول، لا مجرد رد انتقامي، ما لم تعلن إيران أنها تريد التفاوض".

فيما قال محللون إن الخطر الأكبر يكمن في حالة الاطمئنان الزائد التي تسيطر على الأسواق التي افترضت أن التداعيات ستكون محدودة، تماما كما حدث خلال حرب الاثني عشر يوما في إيران في حزيران/ يونيو، أو خلال الهجمات العديدة التي شنتها روسيا على أوكرانيا، متجاهلة أي مقارنات مع تغيير النظام في إيران عام 1979.

وصعد سعر خام برنت 20% هذا العام إلى حوالي 73 دولارا للبرميل، ويشتري المستثمرون سندات الخزانة الأميركية والذهب كوسائل للتحوط من مجموعة متنوعة من المخاطر، بما في ذلك التوتر بسبب الحرب على إيران، وسياسات الرئيس دونالد ترامب المتقلبة.

وشهد الذهب ارتفاعا قياسيا العام الماضي، وقفز 22% حتى الآن في 2026. وزاد مؤشر الأسهم الرئيس في الولايات المتحدة 0.5% فقط.

وقال محللو "باركليز" في مذكرة أمس؛ "يرجّح التاريخ بقوة ضرورة بيع علاوة المخاطر الجيوسياسية عند بدء الأعمال القتالية... ما يقلقنا هو أن المستثمرين تعلموا الآن هذا النسق وقد يقللون من قيمة سيناريو فشل احتواء (الموقف)".

ويشير محللو "باركليز" إلى عوامل أخرى قد تؤدي إلى تزايد موجة البيع في حالة تصاعد الصراع، مثل المخاوف الحالية بشأن ازدهار الذكاء الاصطناعي وأسواق الائتمان الخاصة.

وكتبوا "نوصي بعدم الشراء عند أي انخفاض فوري، لا يبدو أن المخاطرة مقابل العائد مقنعة. إذا تراجعت الأسهم بما يكفي، لنقل أكثر من 10% في مؤشر "ستاندر أند بورز 500"، فمن المرجح أن يحين وقت الشراء. لكن ليس بعد".

ما هو الاستثمار الآمن في ظل الحرب الجارية؟

من المتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات في الأسبوع المقبل.

وقال مؤسس "سيغنم غلوبال أدفايزرز" للاستشارات الاستثمارية الجيوسياسية ورئيسها، تشارلز مايرز، "الأسواق مستعدة لضربة دقيقة محدودة. الأمر غير المتوقع هو هجوم كبير لإسقاط النظام"، وجاء حديث مايرز قبل الهجمات الأميركية الإسرائيلية أمس.

ويتوقع كبير خبراء اقتصاد الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، وليام جاكسون، أن يؤدي الصراع المطول الذي يؤثر على العرض إلى قفزة في أسعار النفط إلى حوالي 100 دولار، مما قد يضيف ما بين 0.6 و0.7 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي.

وقال مستشار الثروات لدى "جي.إف.إم أسيت مانيجمينت" ومقرها زوريخ، طارق دينيسون، "في رأيي، بالغت الأسواق بالفعل في تقدير قوى التضخم، لذلك لا أعتقد أن هذا سيتغير كثيرا. سيكون التأثير على أوروبا أكبر منه على الولايات المتحدة نظرا لقربها من مضيق هرمز للنفط والغاز بعد (تراجع وارداتها من) روسيا".

وأضاف "ربما يكون هناك ارتفاع طفيف قصير الأجل في أسعار الذهب، لكن أسعار الذهب دخلت في عواملها بالفعل أقصى درجة من الضبابية الجيوسياسية".

وأشار جوه من "إيستسبرينغ" إلى الانخفاض المطرد في عوائد السندات الأميركية، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4%.

وقال "لست متأكدا من أن شراء سندات الخزانة الأميركية في هذا الوقت صفقة جيدة، لا سيما إذا ارتفعت أسعار النفط وأدت إلى التضخم، إذا استمر هذا الوضع".

ومن جهة أخرى، يتوقع بعض المحللين أن إيران لن تتمكن من تعطيل التجارة في منطقة الخليج، وأن يكون تأثير ذلك على أسعار النفط محدودا.

وقال رئيس شركة "يارديني ريسيرش" ومقرها نيويورك، إد يارديني، "لن نتفاجأ إذا تحولت أي موجة بيع في المؤشر ’ستاندرد أند بورز 500’ صباح الإثنين إلى سلسلة مكاسب مدفوعة بتوقعات انخفاض أسعار النفط، بمجرد انتهاء أحدث حرب في الشرق الأوسط".

وأضاف "قد يشهد سعر الذهب تقلبات يوم الإثنين. وقد تنخفض عوائد السندات بسبب الطلب على أصول الملاذ الآمن وتوقعات انخفاض أسعار النفط بعد الحرب".