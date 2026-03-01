"أوبك بلاس" يزيد إنتاج النفط بأكثر من المتوقع إثر الحرب على إيران

تحالف "أوبك بلاس" يقر زيادة قدرها 206 آلاف برميل يوميًا بدءًا من نيسان/ أبريل، متجاوزًا تقديرات الأسواق، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اضطراب الملاحة النفطية عبر مضيق هرمز وسط الحرب على إيران.

قرر تحالف "أوبك بلاس"، اليوم الأحد، رفع إنتاج النفط بوتيرة تفوق تقديرات الأسواق، في خطوة جاءت بعد يوم من بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، فيما تتسع المواجهة إقليميًا مع استمرار إطلاق صواريخ ومسيّرات من الجانب الإيراني.

وجاء القرار عقب اجتماع ضم ثماني دول من أعضاء التحالف، بينها روسيا والسعودية ودول خليجية أخرى، حيث تم الاتفاق على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا ابتداءً من نيسان/ أبريل المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى احتمال رفع الإنتاج بنحو 137 ألف برميل يوميًا فقط.

ولم يتضمن البيان أي إشارة مباشرة إلى الحرب الدائرة، إذ برر القرار بالإشارة إلى ما وصفه بـ"استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية" واستمرار "الأساسيات الصحية للسوق".

وتأتي الزيادة في ظل مخاوف متصاعدة من اضطراب تدفقات النفط، خصوصًا إذا تأثرت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره قرابة خُمس الإمدادات العالمية المنقولة بحرًا.

ورأى المحلل خورخي ليون أن الكمية الإضافية المقررة لن تكون كافية لاحتواء تقلبات الأسعار عند استئناف التداولات، مشيرًا إلى أن "206 آلاف برميل يوميًا لن تُحدث فرقًا كبيرًا إذا تعطل العبور عبر هرمز"، وشدد على أن الاعتبارات اللوجستية وحركة النقل باتت العامل الأكثر تأثيرًا في المرحلة الراهنة.

وفي السياق ذاته، أفادت البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر بأن الحرس الثوري الإيراني أبلغ سفن الشحن بعدم السماح بالمرور عبر المضيق، فيما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن ناقلة نفط تعرضت لضربات أثناء عبورها "بشكل غير قانوني"، ما أدى إلى إغراقها.

كما أعلنت شركتا شحن كبيرتان تعليق الملاحة عبر الخليج نتيجة النزاع، في خطوة من شأنها إبطاء حركة الإمدادات البحرية في المنطقة.