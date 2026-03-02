ارتفاع أسعار الذهب 2% بعد الهجمات على إيران

قفزت أسعار الذهب 2% إلى 5415 دولارا للأونصة، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع، بفعل تصاعد المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران وتزايد المخاوف العالمية، ما عزز توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس كخيار آمن.

وبحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 5415 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 4 أسابيع.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميا، حيث يُعد الذهب الملاذ التقليدي في الأزمات.

ومنذ السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

فيما تواصل طهران إطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.