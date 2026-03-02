النفط يقفز مع تصاعد الحرب على إيران واضطراب الشحن البحري

ارتفع الخامان القياسيان بشكل كبير نتيجة لاستمرار الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران، التي ألحقت أضرارا بناقلات نفط وعطلت بشكل كبير عبور الناقلات في مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان الذي يربط الخليج ببحر العرب.

قفزت أسعار النفط بواقع 13% اليوم، الإثنين، وسط اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي وسط استمرار الهجمات الإيرانية التي أعقبت الحرب الأميركية الإسرائيلية التي أسفرت عن اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني/ يناير 2025، قبل أن تقلص ارتفاعها ليصبح 5.41 دولار أو 7.4 عند 78.28 دولار بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خلال التداولات إلى 75.33 دولار بزيادة 12% لأعلى مستوى منذ حزيران/ يونيو، قبل أن يقلص المكاسب إلى 4.74 دولار بواقع 7.1% عند 71.76 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان بشكل كبير نتيجة لاستمرار تبادل الهجمات التي ألحقت أضرارا بناقلات نفط وعطلت بشكل كبير عبور الناقلات في مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان الذي يربط الخليج ببحر العرب.

وفي الأيام الطبيعية، تعبر المضيق ناقلات تحمل نفطا يعادل خُمس الطلب العالمي تقريبا، من السعودية والإمارات والعراق وإيران والكويت، إلى جانب ناقلات تحمل الديزل ووقود الطائرات والبنزين ومنتجات أخرى من مصافي هذه الدول إلى أسواق آسيوية رئيسية بما في ذلك الصين والهند.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة المحللين لدى فيليب نوفا "تعترف الأسواق بخطورة النزاع، لكنها تعتبره، في الوقت الراهن، مجرد صدمة جيوسياسية، وليست أزمة ممنهجة".

ومن شأن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز لفترة طويلة أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ويسبب نقصا في الإمدادات للصين والهند.

وأظهرت بيانات شحن توافرت الأحد، أن أكثر من 200 ناقلة تحمل نفطا وغازا مسالا متوقفة في الخليج. وتعرضت ثلاث ناقلات لأضرار، وقُتل بحار في هجمات وقعت أمس الأحد في مياه الخليج.

وعلى وقع استمرار الصراع، اتفقت أعضاء بتحالف "أوبك+" أمس الأحد على زيادة متواضعة في إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا خلال نيسان/ أبريل.

ويحذر محللون من أن أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، قد تتجاوز ثلاثة دولارات للجالون بسبب الصراع، وهو ما قد يشكل خطرا على الرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 22%

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 20% اليوم، الإثنين، إثر المخاوف من إمكانية تسبب حرب إيران في قطع الإمدادات من منطقة الخليج، لا سيما قطر.

وارتفعت أسعار عقد "تي تي إف" للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعيا في أوروبا، إلى 38,885 يورو، بعدما ارتفعت في وقت سابق بأكثر من 22%.

ورغم الزيادة، لا تزال الأسعار أدنى من المستوى الذي وصلت إليه في كانون الثاني/ يناير.