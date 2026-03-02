مع تصاعد الحرب على إيران: الذهب يقفز فوق 5,300 دولار للأونصة

قفزت أسعار الذهب فوق مستوى 5,300 دولار للأونصة، مع تصاعد التوترات عقب ضربات عسكرية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ما عزز الإقبال على أصول الملاذ الآمن...

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا حادًا، اليوم 2 آذار/مارس 2026، مدفوعة بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في أعقاب ضربات عسكرية أميركية وإسرائيلية على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، ما أدى إلى تصعيد غير مسبوق في التوترات الجيوسياسية وزيادة الضبابية في الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.88% ليصل إلى 5,376.44 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع، بعدما لامس خلال الجلسة مكاسب قاربت 2%. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.7% إلى 5,389.20 دولارًا.

وقال كبير محللي الأسواق المالية في شركة "كابيتال دوت كوم"، كايل رودا، إن وتيرة التصعيد الحالية تختلف عن جولات سابقة، مشيرًا إلى وجود دوافع قوية لدى الأطراف المعنية للاستمرار في المواجهة، ما يعزز احتمالات استمرار حالة عدم اليقين وتقلب الأسواق، وهو ما يصبّ في صالح الذهب.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.27%، ما زاد من كلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى وحدّ من مكاسبه.

ويأتي الصعود الأخير امتدادًا لمسار تصاعدي سجله الذهب خلال 2025، إذ ارتفع بنسبة 64% بدعم من مشتريات قوية للبنوك المركزية، وتدفقات ملحوظة إلى الصناديق المتداولة في البورصة، إلى جانب توقعات بتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

واعتبر المحلل المستقل روس نورمان أن الذهب بات يعكس بوضوح مستوى القلق العالمي، متوقعًا إعادة تسعيره عند مستويات قياسية جديدة في ظل ما وصفه بمرحلة جديدة من الغموض الجيوسياسي.

وتزامن الارتفاع مع بيانات أميركية أظهرت يوم الجمعة صعود أسعار المنتجين في كانون الثاني/يناير بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى احتمال تسارع التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.3% إلى 95 دولارًا للأونصة بعد مكاسب شهرية في شباط/فبراير. كما زاد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 2,383.50 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 2.3% إلى 1,826.59 دولارًا.