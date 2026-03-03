الجنيه المصري يلامس مستوى 50 مقابل الدولار لأول مرة منذ أشهر

أظهرت بيانات "رفينيتيف" أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سجل 50 جنيهًا للدولار بحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش، وذلك للمرة الأولى منذ 24 يونيو/حزيران الماضي...

تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري عتبة 50 جنيهًا للدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، استمرارًا لموجة التراجع التي مُنيت بها العملة المصرية مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سجل 50 جنيهًا للدولار بحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش، وذلك للمرة الأولى منذ 24 يونيو/حزيران الماضي.

لكنه عاود الانخفاض بشكل طفيف عن مستوى 50 جنيهًا في أحدث التعاملات، مسجلًا 49.89 جنيهًا للدولار بحلول الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش.

وكانت العملة المصرية قد شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال الأشهر القليلة الماضية، وحتى قبل الضربات على إيران، إذ سجلت في 16 فبراير/شباط أفضل مستوياتها مقابل الدولار منذ قرابة عامين عند 46.64 جنيهًا للدولار.

وارتفعت العملة الأميركية أمس الاثنين على نطاق واسع، إذ صعد مؤشر الدولار بنحو 1%، مسجلًا أفضل أداء يومي له في 7 أشهر.