الذهب يصعد مع تجدد الإقبال على الملاذات الآمنة...

صعدت أسعار الذهب اثنين بالمئة اليوم الأربعاء، متعافية من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 5175.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 1.2 بالمئة إلى 5186.90 دولار.

ونزل الدولار 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال جيمي دوتا، محلل الأسواق لدى نيمو دوت موني: "بعد أيام قليلة من تصفية المراكز ومع قوة الدولار، عادت الأسواق إلى موقفها المعتاد من حيث تجنب المخاطر، مع ارتفاع الفضة أيضًا. كما يساعد توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة في تقليل تكلفة الفرصة البديلة".

وأضاف: "قد تعود جاذبية الذهب والفضة كملاذات آمنة للظهور من جديد".

وانخفض الذهب أمس الثلاثاء بأكثر من أربعة بالمئة مع تهافت المستثمرين على الدولار، وأضعفت مخاوف التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مما قد يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.5 بالمئة إلى 85.74 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.

وواصلت القوات الأميركية هجومها على إيران، وشنت إسرائيل "موجة واسعة" من الضربات اليوم الأربعاء، مستهدفة مواقع الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأميركية، يتوقع المستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه المقبل، الذي يستمر يومين في 18 مارس آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية 3.7 بالمئة إلى 2159.45 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1697.08 دولار.