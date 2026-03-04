"جيه بي مورغان": إغلاق مضيق هرمز قد يجبر العراق والكويت على خفض إنتاج النفط

يُعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا ضيقًا ذا أهمية استراتيجية يربط بين الخليج شمالًا وخليج عُمان وبحر العرب جنوبًا، ويُعتبر من أهم ممرات نقل النفط في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية...

قال محللون في بنك "جيه.بي مورغان" إن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي خلال أيام إلى توقف إمدادات النفط الخام من العراق والكويت، ما قد يفضي إلى انخفاض يصل إلى 3.3 ملايين برميل يوميًا بحلول اليوم الثامن من الصراع الجاري في الشرق الأوسط.

وأوضح البنك في مذكرة صدرت أمس الثلاثاء أن العراق والكويت قد يضطران إلى وقف صادرات النفط التي تمر عبر المضيق إذا استمر الإغلاق، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك قدرة على الاستمرار لنحو ثلاثة أيام فقط، في حين يمكن للكويت مواصلة التصدير لنحو 14 يومًا قبل أن تضطر إلى التوقف.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا ضيقًا ذا أهمية استراتيجية يربط بين الخليج شمالًا وخليج عُمان وبحر العرب جنوبًا، ويُعتبر من أهم ممرات نقل النفط في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأشار "جيه.بي مورغان" إلى أنه في حال استمرار الإغلاق لفترة أطول، فقد يتفاقم تراجع الإمدادات إلى 3.8 ملايين برميل يوميًا بحلول اليوم الخامس عشر من الصراع، وإلى نحو 4.7 ملايين برميل يوميًا بحلول اليوم الثامن عشر.

وفي السياق نفسه، قال مسؤولان في قطاع النفط العراقي لوكالة رويترز إن العراق سيضطر إلى خفض إنتاجه بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا خلال أيام قليلة إذا لم تتمكن ناقلات النفط من التحرك بحرية عبر مضيق هرمز والوصول إلى موانئ التحميل.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إن البحرية الأميركية قد تبدأ مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الحاجة، في محاولة لضمان استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن إبراهيم جباري، المستشار الكبير لقائد قوات الحرس الثوري، قوله إن إيران أغلقت المضيق وستستهدف أي سفينة تحاول عبوره.

وقال جباري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية: "المضيق مغلق. إذا حاول أي أحد المرور، فإن الحرس الثوري والبحرية النظامية سيستهدفان تلك السفن".

وأضاف أن طهران أبلغت خصومها بأنها سترد على أي هجوم يستهدف منشآتها الرئيسية عبر استهداف مراكز اقتصادية في المنطقة.