"ويز إير" تتوقع انخفاض أرباحها 58 مليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط

توقعت ويز إير تراجع صافي أرباحها لعام 2026 بنحو 50 مليون يورو بسبب تداعيات الحرب، نتيجة إلغاء رحلات وضعف اقتصادي إقليمي. وعدّلت تقديراتها السابقة، مع استمرار تعليق رحلات من وإلى عدة وجهات بالمنطقة.

عبّرت شركة طيران "ويز إير"، الأربعاء، عن توقعها بأن يؤثر ​الصراع الدائر في الشرق الأوسط سلبا على ‌صافي أرباحها للسنة المالية 2026، بنحو 50 مليون يورو، وهو ما يعادل 58.19 مليون دولار، مما أدى إلى انخفاض الرقم عن توقعات الشركة ​السابقة.

وقالت الشركة إن نحو ثلث التأثير ​ناتج عن تعليق العديد من الرحلات المجدولة في ⁠المنطقة، بينما يعكس الباقي ضعف الأوضاع الاقتصادية ​الكلية الناجم عن الصراع الإيراني.

وكانت الشركة قد توقعت في ​29 كانون الثاني/ يناير، أن تتراوح توقعاتها للسنة المالية 2026 بين خسارة 25 مليون يورو، وربح بالرقم نفسه.

وتخطط ​"ويز إير" لافتتاح قاعدة لها في إسرائيل قريبا، ​وأوقفت رحلاتها من إسرائيل والسعودية ودبي وأبو ظبي وعمّان وإليها ‌حتى ⁠السابع من آذار/ مارس، بعد أن أدت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى هجمات صاروخية انتقامية في أنحاء المنطقة.

ويشهد قطاع الطيران، الذي يكافح ​لاستيعاب تصاعد ​الحرب الجوية ⁠الأميركية والإسرائيلية على إيران، مسارعة شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية لإدارة التداعيات، ​في ظل سعي الحكومات الحثيث لإعادة ​المسافرين ⁠إلى أوطانهم، بعد إلغاء أكثر من 20 ألف رحلة جوية في أنحاء الشرق الأوسط، خلال الأيام ⁠الأخيرة.

ومن المقرر ​أن تعلن "ويز إير" ​نتائجها المالية للسنة المالية 2026، في 11 حزيران/ يونيو.