النفط يقفز أكثر من 3% مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

أدت الاضطرابات إلى تراجع إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك"، بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، نتيجة نقص مرافق التخزين وتعطل طريق تصدير رئيسي...

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الخميس مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط واتساع نطاقها، ما عزز المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة العالمية.

وبلغ سعر خام "برنت" 83.84 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 2.44 دولار، أي نحو 3%، فيما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي إلى 77.10 دولار للبرميل بزيادة 2.44 دولار، أي 3.27%، وفق بيانات التداول حتى الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش.

ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف متزايدة بشأن تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وشهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا جديدًا، إذ أطلقت إيران موجة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما دفع ملايين الأشخاص إلى الاحتماء بالملاجئ مع دخول الحرب يومها السادس.

كما اتسعت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد استهداف هجوم أميركي سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، في حين أعلنت دفاعات حلف شمال الأطلسي اعتراض صاروخ باليستي إيراني كان متجهًا نحو تركيا.

وفي تطور آخر، استهدفت القوات الإيرانية ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع انفجارات قرب ناقلة قبالة سواحل الكويت.

كما أعلنت قطر حالة "القوة القاهرة" على صادرات الغاز الطبيعي المسال، مع توقعات بأن يستغرق استئناف الإنتاج الطبيعي شهرًا على الأقل.

وتشير بيانات تتبع السفن إلى توقف نحو 200 سفينة، بينها ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال وسفن شحن، في المياه المفتوحة قرب سواحل دول خليجية منتجة للطاقة، فيما تواجه مئات السفن الأخرى صعوبة في الوصول إلى الموانئ بسبب المخاطر الأمنية في المنطقة.

وفي سياق متصل، طلبت الحكومة الصينية من شركات الطاقة تعليق توقيع عقود جديدة لتصدير الوقود المكرر، ومحاولة إلغاء بعض الشحنات التي جرى الاتفاق عليها سابقًا، وسط تصاعد المخاوف من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.