معهد ألماني: حرب إيران قد تكلف اقتصاد ألمانيا 46 مليار دولار

حذّر معهد الاقتصاد الألماني "آي.دبليو" من أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب المرتبطة بإيران قد يكلّف الاقتصاد الألماني نحو 40 مليار يورو، ما يعادل قرابة 46.4 مليار دولار، خلال العامين المقبلين.

وأوضح المعهد في توقعات نشرها اليوم الخميس أن تصاعد أسعار الطاقة قد يعرقل تعافي الاقتصاد الألماني، رغم تراجع حجم التجارة المباشرة بين ألمانيا وإيران خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الألماني يبقى عرضة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، نظرًا لاعتماده الكبير على واردات الطاقة وتأثره بتغيرات أسعار النفط.

ووفق تقديرات المعهد، فإن ارتفاع سعر خام "برنت" إلى 100 دولار للبرميل قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% في عام 2026 و0.6% في عام 2027، ما يترجم إلى خسارة اقتصادية تقارب 40 مليار يورو خلال عامين.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار إلى 150 دولارًا للبرميل قد يفاقم الأثر الاقتصادي، إذ قد يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 نقطة مئوية في 2026 و1.3 نقطة مئوية في 2027، وهو ما قد يرفع حجم الخسائر إلى أكثر من 80 مليار يورو.

وأكد المعهد أن التصعيد في الشرق الأوسط قد يحمل تداعيات اقتصادية واسعة، في ظل حساسية الاقتصاد الألماني لتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.